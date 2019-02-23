Если вам станут рассказывать о человеке, который почти 45 лет проработал на одном месте и в трудовой книжке имеет всего лишь одну единственную запись, о чем вы подумаете? «Ну-у-у, наверное, – подумаете вы, – это прямо каторжник какой-то… Пахал, трудяга, без перерыва, новых впечатлений и света белого не видел».

Однако Райхан Муртазаевна Каланова, «Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан» все эти годы отбывала свою «трудовую повинность» с чувством полного душевного удовлетворения. Свою жизнь она тесно связала с хореографическим ансамблем «Айгулек» и в этой связке видит предназначение и смысл собственного существования.

КОРНЯМИ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ

Страшно сказать, но этот, поначалу маленький танцевально-балетный кружок при Дворце пионеров, открытый в Чимкенте в 1943 году, пережил пятерых Генеральных секретарей СССР и радикальную смену общественного строя. Зародился он сразу после войны, в 1946 году, по инициативе эвакуированной в наши края Анны Львовны Цандековой. Она же дала своему детищу ласковое название «Айгулек» – «Лунный цветочек». Она же занималась буквально подбором танцующих «кадров», потому что иногда подбирала их прямо на улице среди полуголодных послевоенных детей. Она же задала своему коллективу тематическое направление – танцы должны были быть понятны всем без исключения и звучать в унисон с их национальными традициями и повседневной трудовой жизнью. И первый же знаковый танец «Сбор хлопка» – мог ли оставить кого-нибудь равнодушным?

Девочка Райхан Каланова сначала была одной из «рядовых» участниц танцевального кружка. Тогда она и не помышляла, что танцы станут ее профессиональным поприщем – помимо этого она пробовала себя и в музыке, и в спортивной гимнастике. Однако, когда старшей сестре на глаза вдруг попалось объявление о наборе детей в Алматинское хореографическое училище, решение в пользу балета было принято сразу. После восьми положенных лет обучения Райхан стала дипломированной «артисткой балета». Возвратившись в Чимкент, она взяла на себя балетную студию во Дворце металлургов. Но… вот ведь судьба – в одно из посещений родного «Айгулека» Анна Львовна вдруг предложила: «А переходи-ка ты к нам поработать с подготовительной группой».

Райхан Муртазаевна вспоминает: «Я тогда была очень далека от народного танца. Вот классический танец, собственно балет – это было по мне, по моим силам. Но как было отказать своему первому наставнику в мире танца? В результате, в 1975 году я оказалась в «Айгулеке», еще тогда не зная, что этот шаг станет для меня судьбоносным. Потом Анна Львовна заболела, какое-то время с детьми занималась Галина Муллабаева, и вот как-то дирекция предложила мне принять руководство коллективом на себя, ну, хотя бы на месяц. Прошел этот срок, но, как оказалось, болезнь Анны Львовны была неизлечимой… Так, волею обстоятельств, я и стала в 1980 году руководителем «Айгулека». Не буду скрывать, первое время мне было трудно входить в эту роль. Ведь приходилось не только проводить занятия с детьми, учить их каким-то базовым танцевальным движениям. Мне надо было стать хореографом, балетмейстером, то есть, быть режиссером и постановщиком композиционно выстроенных танцевальных номеров. Этому меня никто не учил. К тому же, тогда я была еще молода для полного соответствия своему новому статусу. Старшие девочки из числа моих подопечных были выше меня и выглядели солидней… Но раз уже я «впряглась» в это дело – не в моих правилах было отступать. Я решила достойно продолжить переданную мне эстафету».

Райхан Муртазаевна с теплом и благодарностью вспоминает тех, кто ее поддерживал в те первые сложные годы профессионального становления. Это и директор Алима Раманкуловна Жусупова, и завуч Антонина Петровна Цыкунова, и незаменимый концертмейстер Леонид Аркадьевич Рахлин… Так, постепенно, через тернии ежедневного кропотливого труда и благодаря творческой энергии Райхан Калановой «Айгулек» достиг своих будущих «звездных» высот.

НА МИР ПОСМОТРЕТЬ – И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

«Айгулек» за 72 года своего существования побывал во многих странах мира, а в некоторых и по несколько раз. География их конкурсных вояжей вызывает искреннюю «белую» зависть: Франция, Италия, Испания, Германия, Турция, Кипр, Болгария, Венгрия, Чехия, Польша, Македония, Финляндия, не говоря уже о странах ближнего зарубежья. Как им это удавалось? Я думала услышать от Райхан Муртазаевны обычные в таких случаях жалобные сентенции: мол, выкручивались, как могли, своими силами, вопреки всяческим противодействиям и бюджетной нищете… Не дождалась.

«Все было как раз наоборот. Власти в таких случаях всегда шли нам навстречу. Даже в самые неблагополучные для страны годы – помните жуткие 90-е? – нам создавали режим наибольшего благоприятствования. И в денежном, и в моральном отношении. Наверное руководство тогда понимало: это не просто танцульки какие-то, еще и требующие материальных затрат, а реальная возможность продемонстрировать за рубежом творческие силы своей страны, познакомить иностранцев с богатой и самобытной культурой Казахстана. А кто же лучше детей сможет сделать это так искренне, непосредственно и проникновенно? Помню такой случай. В 1992 году, как раз в эти смутные времена, мы выступали на фестивале детского творчества во Владивостоке. Пришло время возвращаться домой, а там вдруг забастовали работники аэропорта. Все рейсы отменены, нас охватила тихая паника. Я позвонила в Чимкент, обрисовала ситуацию, и что бы вы думали? За нами специально прислали самолет, чтобы, наконец, вернуть детей на Родину», – рассказывает Райхан Каланова.

Не все, конечно, было так просто и гладко. Возить по миру группу детей в 30-40 человек, разных возрастов и характеров – какое надо было иметь чувство ответственности и подлинного бесстрашия? Да, было всякое… И от поезда едва не отстали, чуть ли не на ходу закидывая в вагон чемоданы с реквизитом и костюмами. А по возвращении из Турции с ужасом узнали, что именно в том городе, где только что выступали, произошло страшное землетрясение с тысячами жертв… Но, как говорит Райхан Муртазаевна: «Я почему-то тогда ничего не боялась, и не только по молодости лет. Во мне жила уверенность, что с моими детьми, этими чистыми ангелочками, ничего страшного произойти не может – по законам Высшей справедливости».

СЕМЬЯ ПОД НАЗВАНИЕМ «АЙГУЛЕК»

Этот подзаголовок придуман не мной. Это слоган и девиз коллектива. А как же иначе? Чтобы добиваться больших результатов, нужно чувствовать свою причастность к большому, нужному, общему делу, которое не выполнить без чувства неразрывной душевной связи. Совсем как в большой семье. Отсюда идет и рождение «айгулековских» традиций и устоявшаяся преемственность поколений. Бывшие выпускники приводят в «Айгулек» уже своих сестер, племянниц, детей и даже внуков. А эта творческая семья действительно огромна. Только в одном танце «Я, ты, он, она» задействовано 80 участников! Всего же коллектив насчитывает 160 человек – вряд ли его можно назвать этим куцым и невыразительным словом «кружок»…

И вряд ли с такой многочисленной и хлопотной семьей Райхан Муртазаевна справилась бы в одиночку. «У меня есть прекрасные помощники, – продолжает Райхан Каланова, – на которых я всегда могу положиться. Это Елена Владимировна Голобокова и Айгерим Бауыржановна Сыдыкова – крепкие профессионалы и чуткие преподаватели танца. Елена в «Айгулеке» работает уже 15 лет, Айгерим – лет восемь. На нашей базе уже проходят практику и начинающие хореографы – студенты института культуры, учащиеся на кафедре хореографии. В целом, мы не испытываем никаких трудностей и уверенно смотрим в будущее. Эту уверенность придают нам и собственные силы, и постоянная поддержка со стороны городского акимата и городского управления образования. Еще, нельзя не отметить особое внимание к нам директора городского Дворца школьников Натальи Сергеевны Романовой. Этот Дворец для «Айгулека» долгие годы был родным и любимым домом и, надеюсь, останется таким навсегда».

Вообще Райхан Муртазаевна Каланова счастливый человек – и в творчестве, и в жизни. Ее авторитет весомо подкреплен и официальными регалиями. В 2012 году по рекомендации и решению межгосударственного Совета она была включена в Большую международную энциклопедию «Лучшие люди» в разделе «Галерея Славы» как выдающийся профессионал своего дела. Под ее руководством танцевальный ансамбль «Айгулек» был многократным победителем многих фестивалей и конкурсов детского творчества как на Родине, так и за рубежом.

По ходу разговора меня не покидала такая мысль: «А в чем же секрет успехов и завидного долголетия этого «Айгулека», изначально обычного танцевального кружка, подобных которому было – и до них, и после – неисчислимое множество? На этот вопрос Райхан Муртазаевна ответила без пафоса: «Никакой это не секрет. Тут дело в стабильности и трудолюбии. Даже в самые трудные времена – будь то экономические кризисы или денежные обвалы – мы просто занимались своим любимым делом, не жалея времени и сил».

Что ж, лучше не скажешь.

Елена Летягина