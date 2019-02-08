В прошедшие выходные, в ночь с 1 на 2 февраля, на автодороге Алтай – Кузбасс из-за сильных морозов сломался междугородний автобус, следовавший из города Шымкента (Казахстан) в Красноярск, сообщает Кatun24.ru.

После остановки возле кафе «Уют» в Залесовском районе водитель не смог завести транспорт: перемёрзло топливо, предназначенное для летнего сезона, а никак не для суровых сибирских морозов. Автобус вёз в Красноярск рабочих. Вместе с водителями экипаж составил 50 человек.

На пульт ЕДДС Залесовского района сообщение поступило рано утром 2 февраля. Для спасения были задействованы силы представителей МЧС и администрации Залесовского района, оперативной группы 5 отряда федеральной противопожарной службы г. Заринска.

Спасатели на месте отогрели автобус, после чего транспортное средство своим ходом доехало до Залесово, где окончательный отогрев прошёл в тёплом гараже, предоставленном предпринимателем Артёмом Климановым.