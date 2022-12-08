Метель и морозы накроют Шымкент в выходные

В предстоящие выходные в южном мегаполисе ожидается сильный мороз.

Минимальное значение температуры установится в пятницу ночью и субботу. Столбики термометра опустятся до 13-14 градусов мороза. Осадков не ожидается.

Как сообщают синоптики Казгидромет, большая часть территории страны остается под властью холодных циклонов. Как минимум ближайшую неделю в Шымкенте будет минусовая температура, также на днях ожидается низовая метель.

«На юге и юго-востоке страны ожидаются низовые метели и понижение температуры ночью от -13 до -25 градусов, днем от -8 до -18 градусов мороза»,- говорится в сообщении Казгидромета.

Напомним, синоптики прогнозировали шымкентцам снежный декабрь в этом году и даже выпадение осадков чуть выше нормы.