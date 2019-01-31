На этой неделе в США ожидаются аномальные морозы, предупредили метеорологи, объяснив редкое для этой местности погодное явление влиянием полярного вихря. В некоторых местах температура может опуститься до -53 градусов по Цельсию.

Власти штата Айова посоветовали местным жителям по возможности не дышать глубоко и не разговаривать на улице, передает BBC.

В штатах Среднего Запада США Висконсине, Мичигане и Иллинойсе объявлено чрезвычайное положение. Аналогично поступили и в более южных штатах, Алабаме и Миссисипи.

Метеорологи предупредили, что существует вероятность получения обморожения всего за 10 минут нахождения на сильном морозе.

К чему привело резкое похолодание?

По информации полиции Чикаго, было отмечено несколько случаев уличных грабежей, когда людям угрожали огнестрельным оружием.

Особым спросом у грабителей пользуются пуховики одной из канадских фирм, стоимость которых достигает 1100 долларов.

Билеты на мюзикл «Гамильтон» продаются в два раза ниже обычной стоимости — за 70 долларов, потому что люди не решаются выходить на мороз.