На фоне предстоящих морозов до 45 градусов, выходные в Шымкенте самые весенние

В выходные в Шымкенте настоящая весна. По сообщениям синоптиков, 20 и 21 января, температура воздуха в областном центре днем не будет опускаться ниже 14 градусов тепла. Преимущественно солнечно, хотя и переменную облачность отмечают в прогнозе специалисты.

В целом по Казахстану холодный антициклон, сформированный в арктическом воздухе над Карским морем, смещается в южном направлении, под его влиянием окажется не только Сибирь, но территория нашей страны. Поэтому в предстоящие трое суток продолжится поступление очень холодного воздуха на северные, центральные и восточные области республики.

Температура воздуха здесь ожидается ниже климатической нормы на 5-12 градусов.

На юге в воскресенье и понедельник местами возможен снег, туман, гололёд и температура воздуха около средних многолетних значений. На западные области будут поступать воздушные массы с районов Чёрного моря, что вызовет повышение температуры и местами снег.

В Шымкенте только с понедельника, 22 января градусник термометра начнет стремиться к нулю, что и произойдет только к концу будущей недели.

Более резкое похолодание ожидается в северных и центральных районах страны. Казгидромет объявил штормовое предупреждение в связи с предстоящими морозами.

«В период 22-26 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстаной областях ожидается сильный мороз ночью -35-40 градусов, 24-26 января местами очень сильный мороз -45 градусов, днем -27-32, местами -35 градусов. В Костанайской области ожидается сильный мороз ночью -33-38 градусов, днем -20-25. В Астане в период 23-26 января ожидается сильный мороз ночью -35-40, днем -27-32 градусов», — отмечается в предупреждении.