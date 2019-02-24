Байбек похвалил шымкентцев за трудолюбие (фото)

В южной столице продолжают обновлять подвижной состав и увеличивать маршрутную сеть. Аким Бауыржан Байбек ознакомился с новыми автобусами, которые будут ходить по маршруту №65, передает NUR.KZ.

Для маршрута приобрели 20 низкопольных автобусов большой вместимости с кондиционерами и топливом, соответствующим экологическому классу Евро-5.

Всех водителей одели в одинаковую форму.

Те автобусы, что освободились с данного маршрута направят на маршрут №4, что следует между микрорайонами Думан и Карагайлы.

Как ответили водители акиму, они получают от 160 до 200 тысяч тенге.

К слову, все они — приезжие.

«Многие здесь приехали из Шымкента. Не сидите сложа руки, не боитесь работы, это похвально, мы таких только поддерживаем», — сказал Бауыржан Байбек.