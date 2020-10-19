В Шымкент с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя партии «NUR OTAN» Бауыржан Байбек.

Он вместе с акимом города Муратом Айтеновым принял участие в церемонии открытия жилого дома по улице М. Водопьянова в Абайском районе. Жители не скрывают своей радости, потому что здесь завершено строительство многоквартирного дома №1 «А» по ул. Водопьянова. Сегодня 42 семьи получат ключи от новых квартир на месте дома, где год назад произошёл пожар, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Для решения вопроса с жильём погорельцев, на месте дома, где произошел пожар, через АО «СПК Шымкент» возведён новый пятиэтажный 85-ти квартирный жилой дом. Стоимость проекта составила 550,1 млн.тенге. Подрядчиком является ТОО «ОтауСтрой».

Первый заместитель партии посетив многоквартирный жилой дом, встретился с его жителями.