В ходе рабочей поездки Бауыржан Байбек встретился с жителями подтопленных аулов Достык, Женис, Фирдоуси , Жанатурмыс и Оргебас.

По поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева первый зампред «Nur Otan» Бауыржан Байбек ознакомился с ходом восстановительных работ в Мактааральском районе Туркестанской области, где из-за прорыва дамбы в соседнем Узбекистане было разрушено более тысячи домов и затоплены 8 тысяч гектаров посевных полей, сообщает Пресс-служба партии «Nur Otan».

«Как подчеркнул Президент страны Касым-Жомарт Токаев, пострадавшие от подтопления жители будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. Каждый получит по 100 тыс. тенге из республиканского бюджета. На восстановление соцобъектов, инженерных сетей и дорог выделено более 14 млрд. тенге. Призыв Главы государства поддержали и казахстанские бизнесмены, выделившие уже более 5 млрд. тенге. Партия «Nur Otan» также активно включилась в решение общей задачи. Так, на сегодня нуротановцы направили мактааральцам уже свыше 920 тонн гуманитарной помощи, в т.ч. продукты питания, средства личной гигиены, одежду, постельные принадлежности, стройматериалы», — отметил Бауыржан Байбек.



По его словам, по инициативе Елбасы дополнительная помощь будет оказана фондом «Birgemiz», учрежденным Фондом Первого Президента и партией «Nur Otan».

«По принципу адресности Попечительским советом фонда принято решение о выделении 340 млн. тенге на строительство 20 домов в поселке Мырзакент. Таким образом будет полностью закрыт жилищный вопрос для жителей аула Достык. Вместе с акимом области У.Шукеевым осмотрел выделенные земельные участки, встретился с жителями и строителями. Вместо саманных здесь будут построены 4-комнатные дома из газоблоков площадью 100 кв.м. Качество работ будет на особом партийном контроле с привлечением авторского и технического надзора», — написал он на своей странице в Facebook.



Первый зампред правящей партии также встретился с волонтерами в поселке Атакент и поблагодарил молодых людей за самоотверженный труд, гражданскую ответственность, неравнодушное отношение к проблемам сограждан.



«В прошлом году более 700 жасотановцев на протяжении нескольких месяцев участвовали в восстановлении Арыси. Сегодня активисты и члены молодежного крыла «Nur Otan» активно помогают мактааральцам. Своими конкретными делами они показывают настоящий пример патриотизма, солидарности и высокой нравственности. Именно такая молодёжь должна быть представлена в списках партии «Nur Otan» на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней. Они и есть будущее нашей страны!», — подчеркнул он.



В ходе поездки в Мактааральский район Бауыржан Байбек вместе с акимом Туркестанской области также провел заседание оперативного штаба, где был обсужден ряд наиболее острых вопросов, в т.ч. качественное восстановление инфраструктуры, меры поддержки аграриев и др.