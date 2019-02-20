C первого марта матери-героини, награжденные орденами первой и второй степени на общественном транспорте будут ездить бесплатно.

Меморандум о бесплатном проезде в автобусе матерей-героинь признают не все водители автобусов. Документ городской акимат и транспортные компании подписали еще четыре года назад. Но и сейчас нередки случаи, когда многодетных матерей высаживают из автобуса. Транспортники говорят, что рады бы пойти на встречу, вот только денег у них лишних нет. В качестве дотации они просят у акимата 600 миллионов тенге. Глава города посчитал такие траты вполне оправданными.

Габидулла Абдрахимов, аким г. Шымкента: «C первого марта матери-героини, награжденные орденами первой и второй степени на общественном транспорте будут ездить бесплатно».

В Шымкенте зарегистрировано свыше 31 тысячи многодетных семей, чтобы они ездили в общественном транспорте бесплатно, необходим 1 млрд 700 млн тенге в год.

Наурыз Сугиралиев, представитель городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог: «Нашим управлением проводится работа по переходу на электронную систему оплаты. После этого мы будем знать точное количество социально-незащищенных слоев населения. И затем предусмотрим льготы».

Транспортные компании просят ускорить переход на электронную систему оплаты, а еще требуют отпускать ГСМ по заводской цене.

Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранс: «У нас имеется свой нефтеперегонный завод. Если завод через заправочные станции города солярку стоимостью 200 тенге отпускали бы по 165 тенге, это стало бы хорошей поддержкой транспортным компаниям. В республике многие города перешли на электронную оплату. А в Шымкенте тянут. После введения электронной системы будет ясно сколько школьников, студентов, пенсионеров и какую разницу должен оплатить городской акимат».

Кроме матерей-героинь право на бесплатный проезд в автобусах с первого марта остаётся за ветеранами ветераны Великой Отечественной войны, тыловиками и инвалидами первой группы.

Шынар Оразова