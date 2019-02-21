Акимат Аль-Фарабийского района готовится к паводковому периоду.

Специалисты местной администрации, отдела по ЧС и других экстренных служб провели учения «Коктем-2019». Аль-Фарабийский район первым в городе провёл такую отработку. До общегородских учений запланированных на конец февраля такую же тренировку проведут и службы других районов города.

Такое количество техники и людей возле своих домов жители улицы Красноармейской не видели давно. В действиях разворачивавшихся на берегах Кошкар-аты, в качестве статистов удалось поучаствовать и самим горожанам. Здесь проходили масштабные учения по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Бахадыр Расулов, начальник отдела по ЧС Аль-Фарабийского района г. Шымкента:

«По замыслу этих учений в оперативную дежурную часть поступило сообщение о подтоплении домов вдоль реки Кошкар-аты. Всего нами были созваны более 15 служб, предназначенных для ликвидации ЧС. Данные службы отработали свои действия. Техники было привлечено более 25 единиц и свыше 315 человек аварийно-спасательных служб».

Сегодня по территории района протекает две реки, несущие реальную угрозу прибрежным домам — Бадам и Кошкар Ата. Но, к счастью, в последние годы подтоплений не было. Тем не менее нужно быть всегда наготове, — считает руководство Аль-Фарабийского акимата. Поэтому в таких учениях совместные действия отрабатывают все коммунальные службы района и подразделения ЧС.

Габит Мауленкулов, аким Аль-Фарабийского района г. Шымкента: «Все районные государственные учреждения и управления и каждый отдел акимата должны знать то, как действовать в случае стихийного бедствия. Это главная цель учений. Специалисты должны знать, куда нужно эвакуировать людей пострадавшего района, где их размещать и как обеспечить горячим питанием.

Вопросов в случае ЧС возникает много и мы на них должны иметь готовые ответы.

Такие учения внушают уверенность в благоприятном исходе в случае наводнения у местных жителей. Проживая в потенциально опасных районах, важно знать, что квалифицированная помощь придёт незамедлительно.

Балагуль Рахимбердиева, жительница Шымкента: «Такие учения, конечно, нужны. Они нам внушают спокойствие. У нас здесь, слава Богу, пока не было таких больших наводнений, чтобы вода угрожала домам, но теперь мы знаем, что в случае опасности нам всегда помогут. И мы теперь тоже знаем как действовать в случае стихийного бедствия».

Теперь такие же учения в преддверии паводкового сезона должны пройти и в трёх других районах Шымкента. А подведут итоги готовности чрезвычайных и коммунальных служб города общегородские учения «Коктем-2019».

Данияр Худайбергенов