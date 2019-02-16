«Помогайки», которые как на работу каждый день отправляются в шымкентский СпецЦОН, чувствуют себя здесь вольготно. В этом на днях убедились шымкентские партийцы от «Нур Отана». О том, как прошло это мероприятие, читайте ЗДЕСЬ.

Реакция властей не заставила себя долго ждать. И вот уже о проделанной работе и впечатлениями поделился на своей странице в Facebook заместитель акима города Шымкента Данат Жумин.

«Последние месяцы было очень много критики в отношении единственного в Шымкенте СпецЦОНа. Люди жаловались на низкий уровень обслуживания, деятельность всевозможных посредников, неудобство залов ожидания и состояние туалетов. 5 ноября прошлого года аким города провёл отдельное совещание по этому вопросу и поручил устранить имеющиеся недостатки. Прошло больше 3 месяцев. Ситуация не изменилась. Люди по-прежнему жалуются», — пишет он.

«Сегодня утром ознакомился с работой Специализированного центра обслуживания населения. Естественно, «помогайки» исчезли. Однако, даже беглого осмотра оказалось достаточно, чтобы понять, что здешнее руководство порядку уделяет не достаточно внимания…

В служебных помещениях ходят посторонние люди. В туалетах бардак… Очереди.

За допущенные упущения в работе, в соответствии с Законом о местном государственном управлении и самоуправлении, во-первых, обратился с предложением к местному филиалу корпорации «Правительство для граждан», которое отвечает за деятельность всех ЦОНов, рассмотреть вопрос об освобождении от занимаемой должности руководителя СпецЦОНа. Он на этой позиции работает 2 года.

Во-вторых, обратился к начальнику Шымкент Қаласының Полиция Департаменті рассмотреть вопрос об объявлении выговора начальнику РЭО ДВД города.

Также поручил ускорить открытие второго СпецЦОНа в Шымкенте, которое мы запланировали на конец марта т.г.

Руководителю филиала Правительства для граждан предложил в месячный срок «навести порядок» в существующем СпецЦОНе.

Прошу горожан и СМИ ещё активнее подключиться к выявлению недостатков в оказании государственных услуг. По всем фактам будем принимать решения максимально жестко и оперативно», — в общем-то подтвердил худшие впечатления о работе спецЦОНа заместитель акима Шымкента.