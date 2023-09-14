Легализовать «помогаек» в ЦОНах предлагает депутат

«Помогаек» в центрах обслуживания населения предлагает легализовать депутат мажилиса Екатерина Смышляева. Народная избранница говорит, избавиться от них за долгие годы так и не удалось, а значит их услуги востребованы у казахстанцев.

По словам депутата, сейчас в парламенте рассматривают законопроект по повышению статуса работников госкорпорации.

«Сама госкорпорация не имеет финансовой и юридической самостоятельности, поэтому нужно присвоить ей статус юридического лица публичного права. Это позволит наращивать коммерческий компонент. К примеру, институт «помогаек». Избавиться от них крайне затруднительно, поскольку в них есть потребность. Их нужно легализовать через дополнительные сервисы ЦОНов. И госкорпорация могла бы зарабатывать, это было бы оказанием сервисных услуг», — говорит Екатерина Смышляева депутат мажилиса.

Казахстанцы говорят, иногда «помогайки» и вправду облегчают задачу, особенно тем кто не умеет пользоваться телефоном и компьютером, зачастую это люди старшего поколения. Но, нередко, такие помогайки обещают пройти в обход системы и получить госуслугу быстрее и дешевле. Правда, потом, обычно, оказывается, что это мошенники и ждать придется положенный по закону срок. Поэтому, чаще всего, люди все же обращаются напрямую в ЦОНы.

«Это лишние деньги для них, зачем, все должно быть здесь», — говорит житель Шымкента.

«Я всегда сюда подхожу и здесь решаю свои вопросы», — говорит посетитель ЦОНа.

В государственной корпорации Правительство для граждан говорят, они предоставляют 780 услуг, 95% которых можно получить удаленно, не выходя из дома, через портал электронного правительства, мобильное приложение eGov и банки второго уровня. Тех, кто не не ладит с техникой, могут обучить в ЦОНах.

«В каждом ЦОНе есть сектор самообслуживания, туда могут обратиться люди, не знающие, в любой ЦОН и там же наши сотрудники помогают, разъясняют, полную информацию дают, как получить услуги», — говорит Саян Торегельдиев, заместитель руководителя отдела ЦОНа Аль-Фарабийского района.

При этом, специалисты отмечают, чаще всего госуслуги бесплатные, но есть и те за которые придется оплатить госпошлину. Легализуют ли услуги «помогаек» пока неясно, вопрос еще обсуждается.