дети-аутисты

На телеканал «Астана» обратились семьи из Шымкента, воспитывающие особенных малышей. Рассказали, что не могут добиться строительства спеццентра, где дети могли бы проходить реабилитацию. Многим родителям для получения лечения приходится ездить в другие города. Понятно, что финансовые возможности есть не у всех.

Вопрос усугубляет и то, что многим детям так и не поставили диагноз. Самостоятельно решают эту проблему и родители в Петропавловске. Родители особенных детей из Шымкента долгие годы не могут наладить диалог с чиновниками и добиться строительства спеццентра. Сегодня малышам негде проходить реабилитацию, многим даже не поставили точный диагноз.

Асемгуль Дуанбекова, директор центра «АРДА»: «Самая плачевная ситуация по стране — это в городе Шымкенте. Потому что нет ни единого центра государственного, где по современным методикам специалисты занимаются с аутизмом. Выявляемость очень низкая. У нас самый густонаселенный регион с самым большим детским населением… И диагностировано всего 78 человек».

О местной диагностике Асемгуль Дуанбекова знает не понаслышке. В 2 года у ее сына врачи обнаружили признаки аутизма. Но даже спустя три года точный диагноз так и не поставили. Это сделали турецкие и алматинские специалисты. В похожей ситуации и семья Асем Шынтасовой. Женщина до сих пор не знает чем страдает ее 7-летний сын. Им ставят ДЦП, ЗПР и мозговую дисфункцию. Из-за неопределенности семья не может оформить инвалидность. Выехать на диагностику в другой город нет возможности.

Асем Шынтасова, мама ребенка с аутизмом: «Там жить нужно. Питание. Это все деньги. Там три месяца лечат… У меня муж работает один. На одну зарплату мы живем. Так как мы по инвалидности не получаем. Я не могу других детей оставить».

По данным центра «АРДА», по всей стране из 300-т тысяч детей диагностику прошли лишь 3 800 человек.

Инна Глазебная, руководитель отдела охраны материнства и детства Управления здравоохранения г.Шымкента:»Это очень многогранный диагноз. Мы должны работать совместно. Одни медработники вряд ли что-то сделают. К нам на помощь должны приходить и образование, и фонды неправительственные, общественные, которые оказывают большую помощь в том, чтобы этим детям предоставлялись квалифицированные услуги».

В центрах «Асыл мирас» с 2014 года практикуют современные мировые методики. Помогают детям с рождения и до 15 лет. Курсы лечения прошли уже больше 3 тысяч детей по стране.

Жаныл Мукашова, руководитель программы «Аутизм. Мир один для всех»:»У нас 6 программ. В зависимости от потребностей ребенка. Дети ходят в разные программы. Особенность нашего подхода в том, что мы стараемся родителям дать больше информаций, знаний. Мы понимаем, что большую часть времени ребенок проводит дома».

Добиваются реабилитационного центра и жители Петропавловска. В прошлом семьи обращались к местным властям и им даже пообещали помочь. На встрече с населением аким области поручил создать рабочую группу и сообща решить проблему. К сожалению, от слов к делу чиновники так и не перешли.

Инициативные родители выиграли грант в проекте «Jas project» и на призовой миллион сами закупили необходимые тренажеры. Вскладчину сняли помещение и наняли психолога и тренера ЛФК, чтобы постоянно заниматься с детьми. Однако, спустя полгода деньги закончились и семьи больше не смогли платить за аренду. Весь инвентарь пришлось отправить в гараж до лучших времен.

Татьяна Ковалева, руководитель ОО «Мой ребенок»: «На аренду помещения уходило 32 тысячи… Мы не тянем потому, что это не первое помещение, которое мы снимали. Снимали мы до этого большое помещение. Но с каждым разом родителей, заинтересованных в съеме помещения, становится все меньше. Теряется вера, надежда на какое-то продолжение. А снимать определенное время и бросать — это всегда стресс для таких семей как мы».

Проблема еще в том, что до школы дети-аутисты предоставлены самим себе. В городе есть садики и коррекционные школы, но попасть в них тяжело. Поэтому родителям приходится работать самостоятельно. В год на реабилитацию сына уходит до полутора миллиона тенге, рассказывает Ксения Щербакова.

Ксения Щербакова, жительница г. Петропавловска: «Одна реабилитация в России или у нас в Казахстане — около 200 тысяч минимум… По сумме в месяц только на психологов и логопедов — около 50 тысяч. Это только психолог и логопед без дополнительных еще. Это у нас лекарства. Вчера я только смогла заказать лекарств на 300 тысяч, только уколы обычные. Чтобы ребенок мог как-то развиваться дальше».

Фонд «Асыл мирас» заявил о готовности открыть центр в Шымкенте. Правда, с одним условием: городские власти должны помочь со зданием. Минимум нужно от 500 квадратных метров, говорят специалисты. На неделе группа родителей встретилась с акимом города. Обещал решить этот вопрос.

Данияр Сейтжан, учредитель ОФ «Альянс родителей детей с аутизмом»: «Сам аким знает об этой насущной проблеме. Он положительно отнесся, дал распоряжение найти помещение, здание. Сейчас на данном этапе идет поиск этого помещения, чтобы совместно создать такой центр в нашем городе».

О хэппи энде родители из Петропавловска говорить пока не могут. Рассказали, что глава города отказал им в помощи, сославшись на то, что для детей уже есть все необходимое. Теперь семьи намерены обратиться к бизнесменам в надежде быть услышанными.