В Шымкенте открылись 2 реабилитационных центра для особенных детей

В Шымкенте открылись реабилитационные центры для детей, страдающих аутистическим расстройством и ДЦП.

Один из центров распахнул свои двери для маленьких пациентов впервые, а вот другой открылся после капитального ремонта.

Центры государственные, а потому здесь дети будут получать лечение бесплатно и на постоянной основе. Новые реабилитационные центры в Шымкенте обеспечили современным оборудованием. Высококвалифицированные специалисты будут учить детей заново ходить, говорить и просто двигаться.

К слову, такие центры начнут открывать в ближайшее время в каждом регионе Казахстана. В фонде Казахстан Халкына призывают крупный бизнес страны не оставаться в стороне и оказать помощь в создании подобных учреждений.

«Необязательно строить, необязательно покупать здания. Просто как в Шымкенте можно взять в аренду здание. В стране 8 центров мы откроем и нам нужны партнеры», — сказал Болат Жамишев, глава фонда «Казахстан Халкына».

Итак, родителям, чьи дети столкнулись с расстройством аутистического характера или ДЦП, можно обращаться в центры по адресам Диваева 32 или мкр. Наурыз 565 б, рядом с отелем Алтын Казына.