Осенью 2012 года небольшой поселок Забадам на окраине Шымкента на несколько дней превратился в поле битвы, рассказывает Sputnik.

Результатом побоища, как потом выяснилось, между двумя родственными семьями, стали десятки раненых, двое из которых скончались в больнице. Почему родные люди взялись за оружие и готовы были беспощадно убивать друг друга…

Ужасающие последствия разборки в маленьком поселке

Днем 29 октября 2012 года телефон дежурной части полиции Шымкента буквально раскалился от телефонных звонков. Заявители один за другим сообщали, что в поселке Забадам на окраине города происходит настоящая бойня между двумя группами людей и слышны выстрелы.

Местные жители не могли рассказать детали происходящего просто потому, что, глядя из окон на бегающих туда-сюда вооруженных людей, боялись выходить из домов, чтобы не стать случайными жертвами. Учитывая количество звонков, поступивших в полицию, к месту происшествия направили все свободные экипажи патрульных, находившихся поблизости, и подняли по тревоге местный спецназ.

То, что увидели полицейские, первыми приехавшие на вызов, шокировало. На улицах поселка они нашли гильзы, брошенные ножи, кинжалы, десятки обрезков арматуры и труб, палки и прочие вещи, которые можно использовать в качестве оружия. Раненных не успевали считать, а потому кареты скорой помощи курсировали по улицам поселка чаще, чем маршрутные автобусы в центре города.

На выяснение того, что случилось в небольшом пригородном поселении, времени ушло не много. Оказалось, что кровавая стычка произошла между представителями двух родственных семей: одной из Забадама и второй — из соседнего селения Откормсовхоз. При этом особенно удивлял оперативников тот момент, что в беспощадной разборке не щадили ни молодых, ни женщин, ни стариков. В ближайшие больницы только в первый час были доставлены с различными ранениями 15 человек. Позже выяснится, что среди раненых оказался и один из главных зачинщиков выяснения отношений, 28-летний Тофик Алидзе.

Появление в больнице полицейских, которые к тому времени располагали достаточными доказательствами того, что Алидзе является одним из главных фигурантов дела, стали поводом для очередной волны недовольства. Родственники парня всячески сопротивлялись тому, чтобы его после оказания помощи забирали в участок. Чтобы не допустить этого, все они собрались у областной больницы. Впрочем, как и родные противостоящей им стороны.

Бессонные сутки для медиков и полиции

Присутствие у областной больницы родственников пострадавших с обеих сторон только накаляло ситуацию. Чтобы не допустить новых стычек, сюда были направлены дополнительные силы. В Забадаме также осуществлялось усиленное патрулирование.

Тем временем людей у медучреждения становилось все больше. Периодически сюда доставляли на частных машинах все новых и новых пострадавших.

Учитывая, что ситуация могла выйти из под контроля в любую минуту, полицейские наряды получили приказ обыскать все автомашины, которые находились здесь. И не зря: в большинстве из них стражи порядка обнаружили оружие, по большей части холодное. Но в случае возобновления конфликта его хватило бы для того, чтобы трагедия стала страшнее в разы.

Новости, доходившие на улицу из медучреждения, усиливали накал. Выяснилось, что от огнестрельного ранения в реанимации скончался один из противников Тофика Алидзе – Бакир Бегалиев. А на следующий день врачи сообщили о том, что, несмотря на все их усилия, тоже от огнестрела, умер его брат Латиф. В тяжелом состоянии раненый выстрелом в живот находился дядя парней Ибрагим Мудур. Но, несмотря на преклонный возраст, организм мужчины оказался сильным и, проведя несколько дней в реанимации, он выжил.

Благотворительный обед, водка и старые обиды

Ссора, которая впоследствии привела к кровавым разборкам, произошла во время кудай тамак (благотворительный обед), который проводила семья Бегалиевых в родном для них Забадаме. Туда пригласили и родню из Откормсовхоза.

Все было спокойно и безоблачно до тех пор, пока мужчины двух семейств не решили выпить. Тут и вспомнились старые обиды. Братья Бегалиевы вспомнили, что за несколько лет до этого от передозировки наркотиками скончался их третий брат, и обвинили в этом своих родственников Сулеймановых. По их мнению, именно они продавали наркотики, в том числе и их брату.

Тахир Сулейманов на обед приехал еще с одним своим родственником — Тофиком Алидзе, но даже в схватке два на два отстоять себя перед хозяевами дома они не смогли и были серьезно избиты.

Казалось бы, отношения выяснили, можно и забыть. Но…

Прощать обиду молодые люди не собирались. Уже на следующий день они собрали друзей и знакомых, вооружились обрезом, винтовкой, ножами и арматурой и отправились мстить.

О том, что намечается выяснение отношений, стало известно и старейшинам семей. Понимая, что периодически «всплывающий» конфликт рано или поздно плохо кончится, они решили раз и навсегда поставить в нем точку.

Битва на берегу Бадама

В назначенное время на берегу речки Бадам собрались мужчины из обоих кланов – всего около 40 человек. Старейшины настаивали на мирном решении конфликта, однако каждая из сторон пришла не с пустыми руками, хотя изначально свое вооружение никто открыто не демонстрировал.

В результате недолгих переговоров старики родов решили, что для решения всех конфликтов с каждой из сторон должен выйти один человек и в честной схватке их рассудит сама судьба. Тогда еще никто и не предполагал, что в спор один на один вмешаются женщины: они не смогли усидеть дома и вместе с детьми пришли посмотреть на происходящее.

Уступать в поединке никто из бойцов не желал, однако удача оказалась на стороне Тофика Алидзе. Как только он свалил с ног своего оппонента и фактически утвердил свое превосходство, в драку неожиданно вмешались женщины. Причем с обеих сторон.

Попытки оттащить освирепевших дам закончились тем, что изначально запланированное единоборство превратилось в массовую драку без правил, в которую включились уже все присутствующие. Тут в ход и пошло оружие.

Первый выстрел из обреза, прямо в голову своего противника Бакира Бегалиева, сделал Тахир Сулейманов. Следующим, уже из ружья, стрелял Алидзе. В результате, как подкошенный, на землю рухнул его недавний оппонент по кулачному бою – Латиф.

Еще несколько минут продолжались стрельба и поножовщина, и только звук приближающихся полицейских сирен заставил всех присутствующих бежать, куда глаза глядят. Полицейским осталось только собирать и отправлять в больницы раненых, которые не смогли покинуть место разборки.

Что удалось установить в ходе расследования

Судебный процесс по делу оказался непростым. Даже несмотря на то, что в ходе расследования полицейским удалось в мельчайших деталях восстановить картину произошедших в тот день событий.

Помимо стрелявших в своих оппонентов Тофика Алидзе и Тахира Сулейманова, к уголовной ответственности был привлечен еще один из братьев Бегалиевых – Анвар. Дело его рассматривалось в отдельном производстве. Его обвинили в нанесении огнестрельного ранения своему же дяде — Ибрагиму Мудуру.

Как оказалось, когда началась перестрелка, Анвар Бегалиев пытался застрелить из ружья Тофика Алидзе. Когда между ними встал пожилой мужчина с просьбой не стрелять, Анвар уже не смог остановиться и спустил курок.

Второй выстрел Анвара тоже не получился прицельным. Между ним и его «мишенью» вновь оказался посторонний человек, которого он ранил в спину. Однако заряд, выпущенный из ружья, прошел по касательной и не причинил серьезных травм попавшему «под раздачу» парню.

В чем и почему обе стороны конфликта обвинили полицию

На похороны убитых в разборке братьев Латифа и Бакира Бегалиева пришли представители обеих семей из двух разных поселков, которые еще пару дней назад враждовали. Только спустя время все осознали то, какая трагедия произошла из-за обыкновенной пьяной ссоры. Мало того, что двоих парней было уже не вернуть. Еще трое участников конфликта находились в СИЗО, и их ждал суд. Но еще больше ждали дома родители, жены и дети. Тогда семьи и приняли решение о том, что обвиняемых нужно вызволять.

Уже первое заседание суда завершилось скандалом, который устроили женщины двух семейств. Они уверяли суд, что не имеют претензий друг к другу и что на самом деле конфликта между семьями не было, а была ссора между братьями Бегалиевыми, которые в порыве злости стреляли друг в друга. Все прежние свои показания они назвали недействительными, сославшись на то, что именно так о произошедшем их заставили рассказать полицейские.

Тактика обеих семей на тот момент была ясна и понятна: договорившись между собой, они пытались увести от ответственности виновных родственников. Но суд, изучив все материалы дела, пришел к выводу, что все участники тех событий, оказавшиеся на скамье подсудимых, виновны и должны понести заслуженное наказание.

Приговор участникам кровавых событий в Забадаме был вынесен 31 мая 2013 года.

Тахир Сулейменов, первым доставший оружие и признанный виновным в смерти Бакира Бегалиева, был приговорен к 16 годам лишения свободы. На год меньше получил Тофик Алидзе, стрелявший в Латифа Бегалиева. Его брат Рафик и Анвар Бегалиев, хоть и не были в первых рядах зачинщиков разборок, за свое участие в них были приговорены к шести годам лишения свободы каждый.