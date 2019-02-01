В проектном офисе «Шымкент-адалдық алаңы» были обсуждены вопросы оптимизации расположения государственных органов

31 января 2019 года во фронт-офисе «Шымкент-адалдық алаңы» состоялся брифинг с участием руководителя Департамента и руководителей управлений Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Шымкенту.

В ходе брифинга были обсуждены вопросы оптимизации площадей, на которых расположены государственные органы города Шымкента.

«Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и Министром финансов был принят совместный приказ «О проведении совместной работы по выявлению несоблюдения государственными органами натуральных норм обеспечения площадями».

В ходе исполнения настоящего приказа в городе Шымкенте были проведены работы по инвентаризации в 64 государственных учреждениях», — отметил руководитель Департамента А.Комекбаев.

Стоит отметить, что в ходе проведенной инвентаризации выявлено 16055,895 м2 пустых площадей. При этом установлено, что 8 государственных учреждений расположены в арендуемых зданиях, которым каждый год из бюджета выделялись денежные средства в размере 89 556 974 тенге.

«В настоящее время по результатам проведенной инвентаризации

на свободной площади 1 910,8 м2 Департамента Юстиции города Шымкента расположились его районные управления.

Кроме того, 4 государственных учреждения, расположенные в арендуемых зданиях, переселились в другие помещения, в результате чего сэкономлены бюджетные средства в размере 18 244 374 тенге», — сказал руководитель управления госуслуг Департамента М.Алиев.