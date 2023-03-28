Самые коррумпированные регионы назвали аналитики

В Казахстане рост коррупционных преступлений. По данным аналитиков Finprom.kz, только за первые два месяца этого года в стране зарегистрировали 438 уголовных дел.

Чаще всего казахстанцы берут взятки, совершают преступления, связанные с мошенничеством в сфере коррупции, присваивают или растрачивают вверенное чужое имуществе и выступают посредниками при даче взятки.

Самыми коррумпированными оказались Алматы и Астана. В этих мегаполисах зарегистрировали по 51 случаю. В числе антилидеров также оказалась Костанайская область. Следом идут Туркестанская область и Шымкент. Количество коррупционных правонарушений там 37 и 36 соответственно. Меньше всего подобных преступлений зарегистрировали в Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях.

Среди госслужащих на коррупционных преступлениях чаще всего попадались сотрудники органов внутренних дел — 43 человека; служащие акиматов и их структурных подразделений — 26 человек; работники комитета уголовно-исполнительной системы, Минздрава и Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В антикоре призывают граждан заявлять о взятках. Там гарантируют анонимность и даже вознаграждение. Казахстанцы же считают, что наказание за коррупцию нужно ужесточить.

«Я считаю, что чаще всего берут взятки в госструктурах. Надо там навести порядок, ужесточить наказание, сделать их работу прозрачнее», — говорит жительница Шымкента.

«В первую очередь нужно установить жесткий контроль над теми людьми которые имеют власть, но которые не хотят делать все по правилам и ждут подарочки и подношения а простые граждане, когда ты будешь понимать что тебя ждет ответственность и серьезная ответственность, ты тысячу раз подумаешь», — говорит горожанка.