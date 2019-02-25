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В Казахстане реорганизовали ряд министерств Президент Казахстана подписал указ о мерах по совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан. В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях...

Народные приметы: почему на ночь нож со стола надо убрать Почему нельзя оставлять нож на столе на ночь, хозяйки знали издавна и всегда этого правила старались придерживаться, потому что с кухонным ножом связан целый...