Глава государства подписал Указ о назначении А. Мамина Премьер-Министром РК, сообщает Акорда.
«Депутаты Мажилиса Парламента одобрили кандидатуру Аскара Мамина на пост нового главы правительства», — говорится в сообщении Акорды.
Ранее Глава государства внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра.
«Правительство получило все необходимые полномочия и должно четко выполнять свои обязательства перед населением, нести ответственность», — сказал Нурсултан Назарбаев в ходе пленарного заседания нижней палаты.
Напомним, что 21 февраля Нурсултан Назарбаев принял решение об отставке правительства. В тот же день на внеочередном заседании кабмина Бакытжан Сагинтаев сообщил об отставке правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра Казахстана было возложено на Аскара Мамина.