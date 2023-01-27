Премьер-министр посетит Шымкент с рабочей поездкой

Во время рабочей поездки глава правительства ознакомится с деятельностью ряда крупных промышленных объектов, передает корреспондент OTYRAR.

Алихану Смаилову представят проект регионального торгово-логистического хаба и ознакомят с реализацией программы поддержки предпринимательства «Іскер қала».

Ожидается, что Алихан Смаилов примет участие в запуске завода по обработке и производству стекольных конструкций, проинспектирует ход строительства социальных объектов. Кроме того премьер-министр посетит новый Дворец школьников, до открытия которого осталось всего 2 месяца.

Наш корреспондент будет освещать рабочую поездку. Все самые интересные подробности читайте позднее.