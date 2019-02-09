Не все поддается логике. Подтверждением тому является тот факт, что Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» до сих пор не стала парламентской, все никак не наберет необходимые 7 процентов голосов электората на выборах. Это удивительно. А ведь могла бы! Особенно если учесть, что в Казахстане едва ли не 90 процентов населения – горожане лишь в первом или во втором поколениях. То есть по большому счету все мы родом из аула или села. И уж кому-кому, а «Ауылу» симпатий сторонников не занимать.

В Шымкентском городском филиале НДП партии «Ауыл» в эти дни тоже проходит организационный период. Определилась с руководителем. Партия прошла регистрацию в департаменте юстиции города Шымкента. Впереди – выборы руководителей филиалов районов города, контрольно-ревизионных комиссий.

Какими заботами наполнена сегодня жизнь партийцев, мы попросили рассказать руководителя Шымкентского городского филиала партии «Ауыл», директора Высшего колледжа новых технологий Канатбека Досалиева.

— Канатбек Балтабаевич, сделайте, пожалуйста, для наших читателей небольшой экскурс в историю вашей партии – когда она образовалась, какие цели у партии «Ауыл»?

— Партия зарегистрирована 1 марта 2002 года. Партия «Ауыл» является наблюдателем Координационного Совета демократических сил Казахстана c 22 октября 2004 года. 5 сентября 2015 года на XI внеочередном съезде КСДП «Ауыл» было принято решение об объединении Казахстанской социал-демократической партии «Ауыл» с Партией патриотов Казахстана. Председателем партии является Али Абдикаримович Бектаев. Нашим землякам он известен как экс-заместитель акима ЮКО.

Цели нашей партии просты и понятны – усиление госрегулирования и поддержка аграрного сектора; защита интересов тружеников села; активное содействие претворению в жизнь экономических и политических реформ, направленных на дальнейшую демократизацию общества; осуществление обоснованных форм рыночных отношений во всех отраслях экономики; повышение жизненного уровня граждан.

— Признаться, я думала, что партия «Ауыл» ограничится вопросами исключительно аграрного направления – содействия развитию сельхозсектора страны и улучшения социальных условий сельчан.

— Это не так. Общество – это целостный организм. Для него в равной степени важны и вопросы образования, и развития сельского хозяйства, и науки, и религии, и обороны и так далее.

Мы на февраль запланировали проведение дискуссии за «круглым столом» по религии, в частности, о недопустимости перехода нашей молодежи в различные деструктивные религиозные секты. Тема эта очень тонкая, деликатная, здесь важно не ранить чувств верующих, поэтому дискуссия пройдет с участием не только партийцев, но и теологов.

— А есть в зоне вашего внимания вопросы, скажем, продовольственного снабжения, продовольственной безопасности?

— Разумеется. НДПП «Ауыл» предлагает принять в Казахстане Закон в сфере биологической безопасности и регулирования оборота продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО). Иными словами, мы предлагаем установить контроль за ГМО. Это вопрос первостепенной важности, по сути – речь идет безопасности населения страны.

Вы сами видите, какое сейчас на казахстанских рынках изобилие продуктов, в том числе и родом из ближнего и дальнего зарубежья. Кто нам даст гарантию, что они не содержат ГМО? Согласитесь, риски здесь есть и очень большие. Гормональные заболевания, огромный рост числа людей с ожирением. Причинами их возникновения в том числе может быть и ГМО. Пока эти продукты беспрепятственно проникают на казахстанский рынок. Да, у нас есть какие-то нормативно-правовые акты, обязывающие указывать на упаковке продуктов наличие в них ГМО. Но у нас нет специальных лабораторий, или же явно недостаточно имеющихся. Логичнее было бы оснастить все контрольные таможенные посты лабораторной базой для определения наличия в ввозимых в Казахстан продуктах ГМО…

У нас в области есть немало хозяйств, в том же Сайрамском районе, которые заняты откормом скота, держат его на забой. Никому доподлинно не известно, чем, какими продуктами кормят и какими химикатами, препаратами для роста подкармливают этот скот.

Я, будучи руководителем ЮКО филиала партии «Ауыл», письменно обращал внимание акима области Жансеита Туймебаева на необходимость открытия независимой лаборатории по достоверной проверке качества продуктов питания. Не секрет, что качество экспертиз в действующих вет- и сельхозлабораториях оставляет желать лучшего. Там сегодня можно получить справку о хорошем качестве продукта, не подвергая этот продукт анализу, даже не привозя его в лабораторию…

— Я слышала о том, что пару лет назад в одном из аулов Тюлькубасского района хозяева внезапно умершей коровы в срочном порядке промыли мясо погибшего животного и продали его на мясокомбинат…

— Да, и люди съели его в виде колбасы… Я этому совершенно не удивляюсь. Бывает такое. На самом деле это глобальнейшая и архиважнейшая проблема. Более того, председатель нашей партии, депутат Сената Али Бектаев считает, что опасность заключается и в том, что в страну завозится не только продукция, но и некоторые семена, химикаты, удобрения, которые могут стать причиной заражения почвы.

— Да, здесь власть не должна оставаться безучастной. А какова судьба вашего письменного обращения к акиму области по поводу открытия такой независимой лаборатории?

— В ответ я получил заурядную, ни к чему не обязывающую отписку. «Нет возможности… Нет необходимости…» Надеюсь, что теперь, с обретением городом особого статуса, хотя бы в Шымкенте мы сдвинем эту проблему с мертвой точки. И у нас будет такая независимая лаборатория.

— Я поняла так – партия «Ауыл» обратила внимание общественности на эту проблему. А что дальше? Будет ли логическое продолжение-завершение этого вопроса?

— Наша партия сформировала пакет предложений, которые будут направлены в правительство и депутатам Парламента. В этом пакете отражена инициатива о принятии Закона РК «О биологической безопасности и регулировании оборота продуктов и продукции растительного и животного происхождения, содержащих генетически модифицированные организмы». Именно в этом Законе будут предусмотрены запреты ввоза в Казахстан, применения и выращивания ГМО-продукции. Этим Законом будут исключены из семенного фонда все ГМО-семена. НДПП «Ауыл» также предлагает внедрить систему сертификации «Не содержит ГМО», наша партия – за создание специального госоргана, регулирующего вопросы биологической и генетической безопасности.

— Какая самая-самая «народная» акция НДПП «Ауыл»?

— Пожалуй, акция «Посади свое дерево!» Какая идея может быть более понятной простому человеку? Помните слова Президента страны Нурсултана Назарбаева: «Если каждый человек в день своего рождения или в честь него будет сажать дерево, то у нас появятся 18 млн. деревьев каждый год». Эти слова он произнес на одном из субботников в Астане еще три года назад. Примерно тогда же НДПП «Ауыл» вышла с инициативой о проведении всенародной акции «Посади свое дерево». Мои однопартийцы призвали всех казахстанцев, начиная с празднования «Наурыза», посадить как минимум по одному дереву на каждого человека, члена семьи, в итоге на каждого жителя страны.

Местные исполнительные органы в лице городских, районных и сельских акиматов должны создать все необходимые условия для проведения на должном уровне этого благородного мероприятия. Для этого они должны выделить необходимые участки для посадки деревьев, обеспечить инвентарем и саженцами, решить задачи организационного характера, которые могут возникнут во время проведения таких субботников.

— Вам выделили такое место?

— Да. В микрорайоне Асар.

— Канатбек Балтабаевич, согласитесь, мало посадить дерево, важно ухаживать за посадками.

— В этом смысле нам повезло – в микрорайоне Асар такая местная администрация и жители, что они сами не бросают начатое дело, сами обеспечили уход, подсаживают новые и новые деревца.

— Получается, что ауыловцы могут сажать деревья только в «Асаре»?

— Никак нет. Здесь полная свобода действий. Акция «Посади свое дерево!» – это хоть и инициатива «Ауыла», принять в ней участие может КАЖДЫЙ. Сам человек вместе со своими близкими людьми, соратниками, единомышленниками может решить, где это дерево будет расти: в саду, на даче, палисаднике, на берегу речки, во дворе или вдоль родной улицы. Можно организовать посадки деревьев в парках, скверах и аллеях, и найти возможность ухода за насаждениями.

— Иными словами, шансов благоустроить родной город – множество.

— Именно. Я очень хотел бы, чтобы Шымкент стал еще краше, чтобы в нем появились кварталы интересной застройки, скажем, характерной итальянской, французской архитектуры. Такие вкрапления в привычный архитектурный пейзаж… Это, на мой взгляд, необычайно украсило бы наш и без того пестрый город. Эта эклектика стилей придаст Шымкенту еще больший шарм. Можно было бы устроить запруды на реке Бадам, в городской ее части. Соорудить такие небольшие плотины, благоустроить эти места для купания. Это стало бы еще одним спасительным оазисом в нашем южном городе.

— И об этом я беседую с председателем филиала партии «Ауыл»…

— Почему бы и нет? Мы – не однобокие партийцы. Хотя, конечно, есть более животрепещущие проблемы. Здесь я не спорю. Взять, к примеру, трудоустройство сельской молодежи, ее образование. Отток населения из сельской местности в города.

Эти проблемы есть. А, значит, найдется и их решение. Вполне возможно, что и с помощью НДПП «Ауыл».

— У вас хватит для этого сил? Сколько шымкентцев являются членами партии «Ауыл»? Какая у вас армия?

— Раньше в области было 8 тысяч человек, сегодня в Шымкенте – две с половиной тысячи человек.

— Что значимого произошло в партии «Ауыл» в последние дни?

— На днях лидер НДПП «Ауыл», депутат сената Парламента РК Али Бектаев направил в адрес главы правительства Бахыта Сагинтаева запрос. В нем он выразил озабоченность нехваткой специалистов для агропромышленного сектора республики. Если в общих чертах, на сегодняшний день в АПК дефицит кадров достиг 2500 специалистов. При этом средний возраст аграриев составляет 50 лет, в ветеринарии и того выше – 58 лет. При этом в отечественных вузах ежегодно увеличивают гранты по этому направлению. Однако трудиться, скажем, в ветеринарной службе молодые специалисты не хотят, они большей частью не доезжают до села, уходят из профессии, или работают в городе в частных ветклиниках. Причиной тому – низкие оклады – в среднем 65 тысяч тенге, высокая нагрузка, как правило, сезонная, и нерешенность целого ряда социальных вопросов на селе.

Сенатор предлагает включить подготовку специалистов для АПК в госзаказ, а также в программу «Болашак». В частности, закрепить за ребятами из сельской местности места в вузах, чтобы потом выпускники вузов гарантированно возвращались в аулы и работали там.

— В этом году проблемам молодежи будут уделять первостепенное внимание.

— Да, это так. В минувшие выходные в Алматы прошел первый республиканский форум сельской молодежи, его организовала наша НДПП «Ауыл». В работе форума приняли участие около 300 молодых людей со всех регионов страны, от нас туда поехало 15 делегатов. Все они – люди, добившиеся успеха в сфере образования, науки, сельского хозяйства.

— О чем они говорили?

— О трудоустройстве выпускников аграрных специальностей, вовлечении сельской молодежи в госпрограммы «Занятость — 2020», «С дипломом – в село», «Бизнес-Бастау». Самая большая ценность – в высказанных ими предложениях и инициативах. К примеру, было предложено создать в вузах крупных городов Казахстана адаптационные центры для сельской молодежи, развивать волонтерство, учить молодежь открывать предприятия малого и среднего бизнеса на селе. И это, в том числе, решит вопросы занятости на селе. В завершении форума молодежь партии «Ауыл» обратилась к своим сверстникам – не оставаться равнодушными и активно проявлять свои таланты для будущего страны.

— Это здорово!

Фарида Шарафутдинова

Справка

Адрес Шымкентского городского филиала Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»: город Шымкент, ул. Байтурсынова, 23, здание Высшего колледжа новых технологий, тел. 21-28-43. Электронная почта oko.auylpartiyasy@mail.ru.