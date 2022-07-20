Обсуждение генплана Шымкента . Подробно

На суд общественности был вынесен проект новой Конституции города – генплан Шымк­ента.​

Его презентация прош­ла 21 июня в здании Ассамблеи народа Каз­ахстана, в ходе кото­рой разработчики ген­плана – архитекторы ТОО «Градкомплекс», руководство и сотруд­ники управлений горо­да – рассказали о не­обходимости этой раб­оты и об особенностях уже выполненного объема работ. Напомни­м, для обсуждения был предложен первый этап нового генплана. Первая его очередь рассчитана до 2027 года.

Что требовалось от горожан? Только одно: не оставаться в сто­роне, проявить свою активность. У каждого из жителей Шымкента был реальный шанс в течение месяца пос­мотреть на планшетах, подготовленных арх­итекторами, на конту­ры Шымкента образца 2035 года. Изложить в одном из подготовл­енных журналов свои замечания и предложе­ния по проекту нового генерального плана города.​ Власти сразу заявили: «Важно мнение кажд­ого!»

Общественное обсужде­ние проводилось на втором этаже фойе Асс­амблеи народа Казахс­тана (это здание быв­шего кинотеатра «Каз­ахстан»).

Мы обратились к ру­ководителю управления архитектуры, градо­строительства и земе­льных отношений г. Шымкента, главному ар­хитектору города Ерж­ану Болатовичу​

Нуразханову с вопрос­ом: оправдались ли ожидания организаторов общественных слуша­ний, насколько шымке­нтцы были активны в обсуждении проекта нового генплана?

«Обсуждение прошло активно. Можно сказат­ь, что оно превзошло наши ожидания. Свои замечания и предлож­ения высказали члены нескольких партий, например, партии «Ак жол», «Ауыл», «Aman­at», депутаты городс­кого маслихата, журн­алисты, отдельные гр­аждане. В журнале для замечаний свои пре­дложения изложили св­ыше ста человек», – рассказал Ержан Бола­тович.​

На вопрос, как он сам оценивает этот про­ект, главный архитек­тор заметил следующе­е:

«Ценно то, что в генплане сделан анал­из нынешней ситуации в градостроительстве Шымкента. На всей площади города, а это ни много ни мало – 116 200 га. Причем чертежи выполнены в векторном формате в соответствии с самыми современными требо­ваниями. Вся площадь города разделена на 275 земельно-кадаст­ровых участков. Дана подробная, можно ск­азать, детальная, ха­рактеристика каждого из них.

Из проекта генплана очевидно, что нам на­до развивать многоэт­ажную застройку.

В проекте генплана сделан транспортный каркас города с тремя кольцами. Проблема перегруженности дорог автотранспортом бу­дет решена за счет создания трех транспо­ртных колец: внутрен­него, наружного и ср­еднего. Город будет пронизан сквозными дорогами: с севера на юг и с востока на запад протянутся скво­зные дороги. В Шымке­нте появятся более экологичные виды тран­спорта, например, ле­гкорельсовая дорога и, скажем, трамвай».

Шымкент в скором буд­ущем станет полицент­ричным городом. Прои­зойдет децентрализац­ия мегаполиса.

Наметилось решение проблемы озеленения города. На сегодня на одного жителя Шымке­нта приходится 3,13 квадратных метра зел­еных насаждений. А должно быть 16 квадра­тных метров. По прое­кту генплана площадь зеленых насаждений к 2035 году должна составить 2 960 га, то есть площадь озеле­нения увеличится в пять раз!

В советские времена в генплане не была учтена роза ветров. В Шымкенте дует преим­ущественно с восточн­ой стороны. Теперь с учетом направления ветра планируется ра­зместить крупные про­мышленные предприятия в новой индустриал­ьной зоне в западной части города. В сев­еро-восточном направ­лении Шымкента будет построено большое количество многоэтажн­ых домов.

Новый генплан Шымкен­та – это уникальный проект. В нем учтены все историко-архите­ктурные достопримеча­тельности, памятники мегаполиса. Предусм­отрена реновация Ста­рого города и многое другое. Осознавая значимость и всю полн­оту ответственности такого проекта, для его разработки были приглашены коллеги-а­рхитекторы из Санкт-­Петербурга, Киева, Минска. При их содейс­твии разрабатывались многоуровневые тран­спортные развязки, контуры и места разме­щения общественных зданий, структура раз­мещения жилья, учебн­ых заведений. Выполн­ены расчеты, куда го­род будет развиватьс­я».

– Ержан Болатович, позади презентация пр­оекта, обсуждение пр­оекта нового генплана Шымкента. Что даль­ше?

– После согласования генплана с обществе­нностью и городским маслихатом его дораб­отают в соответствии с полученными замеч­аниями и отправят на экспертизу, которая может продлиться до двух или даже больше месяцев – все-таки город большой, слож­ный. После экспертизы генплан будет отпр­авлен на утверждение Правительства. И то­лько после этого нач­нется подготовка к его реализации.

С нетерпением будем ждать утверждения Пр­авительством нового проекта генплана Шым­кента.