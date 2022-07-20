Обсуждение генплана Шымкента . Подробно

На суд общественности был вынесен проект новой Конституции города – генплан Шымкента.
Его презентация прошла 21 июня в здании Ассамблеи народа Казахстана, в ходе которой разработчики генплана – архитекторы ТОО «Градкомплекс», руководство и сотрудники управлений города – рассказали о необходимости этой работы и об особенностях уже выполненного объема работ. Напомним, для обсуждения был предложен первый этап нового генплана. Первая его очередь рассчитана до 2027 года.
Что требовалось от горожан? Только одно: не оставаться в стороне, проявить свою активность. У каждого из жителей Шымкента был реальный шанс в течение месяца посмотреть на планшетах, подготовленных архитекторами, на контуры Шымкента образца 2035 года. Изложить в одном из подготовленных журналов свои замечания и предложения по проекту нового генерального плана города. Власти сразу заявили: «Важно мнение каждого!»
Общественное обсуждение проводилось на втором этаже фойе Ассамблеи народа Казахстана (это здание бывшего кинотеатра «Казахстан»).
Мы обратились к руководителю управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента, главному архитектору города Ержану Болатовичу
Нуразханову с вопросом: оправдались ли ожидания организаторов общественных слушаний, насколько шымкентцы были активны в обсуждении проекта нового генплана?
«Обсуждение прошло активно. Можно сказать, что оно превзошло наши ожидания. Свои замечания и предложения высказали члены нескольких партий, например, партии «Ак жол», «Ауыл», «Amanat», депутаты городского маслихата, журналисты, отдельные граждане. В журнале для замечаний свои предложения изложили свыше ста человек», – рассказал Ержан Болатович.
На вопрос, как он сам оценивает этот проект, главный архитектор заметил следующее:
«Ценно то, что в генплане сделан анализ нынешней ситуации в градостроительстве Шымкента. На всей площади города, а это ни много ни мало – 116 200 га. Причем чертежи выполнены в векторном формате в соответствии с самыми современными требованиями. Вся площадь города разделена на 275 земельно-кадастровых участков. Дана подробная, можно сказать, детальная, характеристика каждого из них.
Из проекта генплана очевидно, что нам надо развивать многоэтажную застройку.
В проекте генплана сделан транспортный каркас города с тремя кольцами. Проблема перегруженности дорог автотранспортом будет решена за счет создания трех транспортных колец: внутреннего, наружного и среднего. Город будет пронизан сквозными дорогами: с севера на юг и с востока на запад протянутся сквозные дороги. В Шымкенте появятся более экологичные виды транспорта, например, легкорельсовая дорога и, скажем, трамвай».
Шымкент в скором будущем станет полицентричным городом. Произойдет децентрализация мегаполиса.
Наметилось решение проблемы озеленения города. На сегодня на одного жителя Шымкента приходится 3,13 квадратных метра зеленых насаждений. А должно быть 16 квадратных метров. По проекту генплана площадь зеленых насаждений к 2035 году должна составить 2 960 га, то есть площадь озеленения увеличится в пять раз!
В советские времена в генплане не была учтена роза ветров. В Шымкенте дует преимущественно с восточной стороны. Теперь с учетом направления ветра планируется разместить крупные промышленные предприятия в новой индустриальной зоне в западной части города. В северо-восточном направлении Шымкента будет построено большое количество многоэтажных домов.
Новый генплан Шымкента – это уникальный проект. В нем учтены все историко-архитектурные достопримечательности, памятники мегаполиса. Предусмотрена реновация Старого города и многое другое. Осознавая значимость и всю полноту ответственности такого проекта, для его разработки были приглашены коллеги-архитекторы из Санкт-Петербурга, Киева, Минска. При их содействии разрабатывались многоуровневые транспортные развязки, контуры и места размещения общественных зданий, структура размещения жилья, учебных заведений. Выполнены расчеты, куда город будет развиваться».
– Ержан Болатович, позади презентация проекта, обсуждение проекта нового генплана Шымкента. Что дальше?
– После согласования генплана с общественностью и городским маслихатом его доработают в соответствии с полученными замечаниями и отправят на экспертизу, которая может продлиться до двух или даже больше месяцев – все-таки город большой, сложный. После экспертизы генплан будет отправлен на утверждение Правительства. И только после этого начнется подготовка к его реализации.
С нетерпением будем ждать утверждения Правительством нового проекта генплана Шымкента.