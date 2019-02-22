Именно с таким вопросом «Когда будет Масленица в этом году?» к нам обратилась одна из жительниц города. На прозвучавшее в ответ: «10 марта» нас озадачили следующим вопросом: «А где пройдет торжество?» А собственно, почему мы держим ответ, когда в Шымкенте есть председатель городского славянского этнокультурного объединения Наталья Романова, она же – директор Дворца школьников, которая «рулит» мероприятиями подобного рода.

— Наталья Сергеевна, когда и где шымкентцы встретят Масленицу?

— В этом году Масленицу мы будем встречать 10 марта в 11:00 во дворце Ассамблеи народа Казахстана. Старожилам это здание известно, как кинотеатр «Казахстан» по улице Желтоксан. Мероприятие пройдет в два этапа. Сначала на улице, на открытом воздухе – с народными песнями-плясками, забавами, выставкой кулинарных изделий. Затем – в самом здании Ассамблеи, где пройдет гала-концерт, в который мы включили 48 номеров. Весь праздник планируем провести в течение двух с половиной часов.

— Напомните нашим читателям суть этого праздника.

— Масленица – это традиционный праздник восточных славян, который отмечается в течение недели перед Великим постом. Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи. Праздник сохранил многие обряды славянской мифологии. Самые яркие из них – сжигание чучела Масленицы, катание на санях, гулянья, угощение блинами и лепешками, варениками и сырниками.

— Волнительно это для вас? Ведь городское славянское этнообъединение впервые будет проводить Масленицу.

— Абсолютно не волнуемся. Все это мы проводили на протяжении нескольких десятилетий. Просто раньше – в составе ЮКО славянского этноцентра. А теперь, да, самостоятельно. Но силы, задачи и ресурсы те же.

— Как давно вы обрели самостоятельность?

— Регистрация Шымкентского городского славянского этнокультурного объединения прошла 20 сентября 2018 года. Вскоре после этого во Дворце школьников прошло собрание славянских организаций области. По сути и по форме это было учредительное собрание. Были определены основные направления работы созданного городского славянского этноцентра. В состав его правления были единогласно избраны девять активистов Шымкента в различных сферах деятельности. Это Наталья Котлярова (заместитель председателя городского славянского этноцентра), Татьяна Тарасенко (зампредседателя городского славянского этноцентра по «Молодежному крылу»), Владислав Андрюков, Евгения Белоусова, Юрий Грязнов, Лиля Бардакова, Валерий Жерельев, Юрий Колесников и я, Наталья Романова, председатель городского славянского этноцентра. Все мы прекрасно понимаем, какая у нас всех ответственная миссия – сплачивать народ, делать все возможное для сохранения мира, общественного и межконфессионального согласия в Казахстане.

— Каким было самое масштабное мероприятие городского славянского этноцентра?

— В преддверии Дня Независимости наш центр организовал во Дворце школьников праздник, девизом которого стал: «Общий дом, общий стол». В фойе Дворца школьников мы развернули выставку прикладного искусства, народной одежды этносов, национальных блюд. Гостей, которых было на удивление очень много, встречали с хлебом-солью. В народных костюмах было подавляющее большинство зрителей, такое же многоцветие царило и на сцене.

Стоит отметить, что почетными гостями праздника стали представители городских этнокультурных объединений, члены Ассамблеи народа Казахстана. В тот день они впервые собрались в своем новом составе и в новом ранге – городском. Ведь после получения Шымкентом нового статуса – города республиканского значения, возникла необходимость в организации городских этнокультурных объединений.

Лучшие коллективы города – «Айголек» и «Овация» представили народные танцы казахстанских этносов.

Большим культурным потрясением, или так – одной из приятностей для гостей праздника стало посещение Музея дружбы, которым славен Дворец школьников. Если вкратце, то музей представляет собой большой зал, оснащенный современными стендами. В каждом из них представлены костюмы, утварь, национальные украшения, музыкальные инструменты и литература. Вся эта экспозиция дает представление об особенностях культуры этносов, населяющих современный Казахстан.

— Дружба… Что может быть дороже…

— Да, и я никогда не устану повторять: искусство жить в мире и согласии – это наш самый ценный опыт, мы должны его сберечь и передать подрастающему поколению. Единство народа – этот курс Казахстан заложил в основу своего развития еще на заре Независимости. Об этом никому не надо забывать. Об этом надо говорить, как-то развивать. Согласитесь, время показало, что он, этот курс, оказался самым верным, самым правильным. Казахстанский народ – един и стабилен. А этнокультурные объединения должны заниматься укреплением мира и дружбы и делиться теплом своих сердец. Такова их миссия.

— Много хорошего я слышала о новогоднем утреннике, который городской славянский ЭКЦ провел при поддержке Россотруденичества. Наталья Сергеевна, а что это за организация? Ее название все чаще и чаще попадается в наших новостных лентах…

— Россотрудничество – это Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Это федеральный орган исполнительной власти РФ. Его поддержку мы ощущаем во многом. К примеру. Россотрудничество поддержало нас новогодними подарками. Подарки, а их было 625, мы раздали детям из славянского, татаро-башкирского и чеченского этнокультурных центров.

— Здорово. Знаю, горожанам запомнился и «Пушкинский бал», который в эти дни впервые прошел в Шымкенте.

— Еще бы. Этот год юбилейный – мир уже начал отмечать 220-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В здании Ассамблеи народа Казахстана мы провели творческий вечер под названием «Я в памяти народа остаюсь навсегда». На мероприятие мы пригласили руководство городской ассамблеи народа Казахстана, представителей общественных организаций, отдела образования, руководителей этнокультурных объединений, студенческую молодежь и учащихся школ, а также артистов городских театров Шымкента.

«Пушкинский бал» был «многослойным» – это и конкурс чтецов, и конкурс рисунков, и театрализованных представлений. В нем приняли участие 367 молодых ценителей творчества Александра Пушкина, столько юных поклонников таланта «Солнца русской поэзии» собрались со всех районов города.

В этот день участники «Пушкинского бала» читали произведения Пушкина на русском, казахском и других языках, исполнили песни и романсы, написанные на слова поэта.

Муратали Калмуратов, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана города Шымкента, выступая перед почитателями гения Пушкина, отметил роль поэзии в формировании гуманизма в обществе. Он предложил создать литературный клуб при этнокультурных объединениях города, что поможет поднять духовность и нравственность молодежи. Мы эту идею обязательно поддержим – создадим при нашем этноцентре литературную гостиную.

Победителей конкурса в каждой номинации наградили книгами, предоставленными нам Россотрудничеством.

Первый опыт оказался удачным. Это и неудивительно. Во всех странах проводятся вечера, посвященные творчеству Александра Сергеевича Пушкина. У них общая цель – популяризация среди молодежи произведений гениального поэта, воспитание нравственности, формирование их эстетического вкуса.

— Столько внимания молодежи…

— А как вы хотели, все-таки Год молодежи стартовал. Мы тоже хотим сделать ставку на «Молодежное крыло» нашего этноцентра, развить волонтерское движение. На следующий год Шымкент станет культурной столицей СНГ, надо готовиться к этому событию уже сейчас. Волонтерство – колоссальная сила. У нас ЭКСПО-2017 успешно прошло именно благодаря волонтерам. Пока же наши волонтеры займутся выявлением и помощью малообеспеченным семьям. Адресно.

— Как вы считаете, какая из проблем славянской диаспоры Шымкента сегодня является доминирующей?

— Пожалуй, дефицит общения. Это большей частью касается людей старшего и преклонного возраста. Дети-внуки у многих уехали в другие страны, это понятно – кто учиться, кто на заработки, на постоянное место жительства. Старики остались одни. И им нужно внимание. Вот над этим – чем заполнить эту нишу – нам надо хорошо подумать. Мы будем рады дельным предложениям земляков по этому вопросу. Надо сообща найти варианты его решения.

— Наталья Сергеевна, проанонсируйте хотя бы несколько событий, которые планирует провести городской славянский этноцентр.

— 21 февраля мы будем награждать всех без исключения участников «Пушкинского бала». 1 марта – День благодарности. Проведем месячник по языку. Впереди у нас открытие литературной гостиной – об этом я уже говорила. Александр Коротков вместе с казачьим хором готовит интересную концертную программу. Дадим концерт. Впереди Наурыз – народный праздник, и здесь без нас, славян, тоже не обойдется. Большая задумка у нас – провести День прикладника в центральном парке. Хотим собрать всех прикладников города, чтобы они один день посвятили своим ремеслам «при народе». Показали землякам свои работы, изделия, поделились секретами мастерства, тем, как они творят свои произведения. Это проведем, когда погода установится. А там и День славянской письменности и культуры, конкурс «Русская песня», 6 июня – юбилей Пушкина. Вот такие наши ближайшие планы.

— Пусть они сбудутся.

Фарида Шарафутдинова

Дни особого поминовения усопших

«Напишите, когда в этом году пройдут Родительские субботы».

Жители поселка Тогуз.

На просьбу читателей мы попросили ответить отца Александра, протоиерея

Свято-Никольского кафедрального собора Шымкентской и Таразской епархии.

В православном календаре существуют специальные дни, в которые верующие вспоминают усопших – родительские дни.

Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову – 10 февраля.

Вселенская мясопустная родительская суббота – 2 марта (за 8 дней до начала Великого поста 2019).

Суббота 2-й седьмицы Великого поста – 23 марта.

Суббота 3-й седьмицы Великого поста – 30 марта.

Радоница – 7 мая.

Поминовение усопших воинов – 9 мая.

Троицкая суббота – 15 июня.

Дмитриевская суббота – 2 ноября.