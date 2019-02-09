Не одно поколение 90-ых выросло на песнях некогда популярного бойзбенда «Яшлык». Нам удалось поговорить с солистом группы Дильшадом Ахмадиевым, который заявил, что группа скоро возвратится на сцену, это будет новое время популярного коллектива.

Шымкент дал нам толчок

К Шымкенту у нас особенное отношение. Наш первый гастрольный концерт прошел в вашем городе. Это был кажется 1996 год. Мы выступали в кинотеатре «Казахстан». Нас так сильно любили здесь! Вы представьте, такое сложное время, а люди пришли, зал был полный. И тут, гаснет свет, электричества нет (смеется). Но, зал не ушел, мы пели в живую, просто на гитарах. Это было нереально круто.

Мы не были в шоу-бизнесе

Что такое шоу-биз? Для меня это слово странное. Мы в нем не были, как мне кажется. Было время такое, когда мы в один миг стали популярными, это произошло в одну секунду. Да, может кто-то на нас зарабатывал, нам тоже давали деньги, но для нас было главное то, что мы выступаем. Деньги нас не интересовали, мы хотели петь. Это был крутой азарт. Мы витали в облаках. А сейчас время другое, сейчас зрители другие.

Это был хайп 90-ых

Так как мы в то время хайпанули, никто не смог этого сделать. Даже Кайрат Нуртас не смог. Первый альбом 750 тыс дисков продали, это было просто «вау». Мы были на высоте. Правда, да, тогда были кассеты и диски. Я не могу ответить на вопрос, получилось бы сейчас. Это опять-таки другое время было, слушатель был другой.

Мы вернемся

Сейчас мы готовим семь новых треков, нам через два года 25 лет, мы планируем отметить эту дату, дадим концерт в Алматы. Сейчас я выступаю один, езжу по городам. А ребята тоже занимаются своими делами. Почему мы перестали петь — я сказать не могу, наверное, нужно было так. Как говорится, всему свое время. Но, наше время еще не прошло. «Яшлык» скоро о себе заявит.

Подробное интервью с солистом группы «Яшлык» смотрите совсем скоро, в программе «ТеТ-А-ТеТ» с Шуддином Саидовым.

