В Казахстане предположили освободить учителей от больших нагрузок.

В частности, специалисты отраслевого профсоюза работников образования и науки хотят ввести наказание за привлечение педагогов и преподавателей к субботникам, передает телеканал Астана.

Члены профсоюза озвучили свое видение касательно нехватки молодых специалистов в этой сфере. Так, по их словам, учителя получают низкую зарплату, более того, оказывают влияние большие нагрузки, которые не относятся к прямым обязанностям учителя. В связи с этим специалисты предложили ввести адмответственность за привлечение учителей к субботникам, общественным работам, подворным обходам и так далее.

«Если учителя будут привлекать к несвойственной его работе функциям, то должностное лицо в начале получает предупреждения, затем его могут оштрафовать наложить на него административный штраф в размере 10 МРП это 25250 тенге», — говорит зам.председателя отраслевого профсоюза Айгуль Мукашева.

Эксперты уверены, что только достойная заработная плата поднимет уровень образования в республике и привлечет в эту сферу молодых кадров. По данным проведенных исследований, каждый год в Казахстане из вузов выпускаются более 36 тыс. педагогов. Однако дефицит все же есть, и главная причина тому — уход из профессии. Так, более 50% выпускников намереваются покинуть стены учебного заведения уже на 4-ом курсе.