Министром образования и науки РК назначена Куляш Шамшидинова, сообщили в пресс-службе Мажилиса Парламента. Ранее она занимала должность председателя правления АО «Назарбаев Интеллектуальные школы», передает informburo.kz.

Куляш Шамшидинова родилась в 1958 году. Закончила Казахский государственный университет имени Кирова по специальности «Преподаватель химии». В разные годы работала учителем, директором школы. В 1996 году стала заместителем акима Талдыкоргана, в 2002 – вице-министром образования и науки Республики Казахстан.

В 2005-2007 годах занимала должность генерального директора Национального научно-практического образовательно-оздоровительного центра «Бобек». С 2010 года возглавляла правление АО «Назарбаев Интеллектуальные школы».