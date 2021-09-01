Во время открытия новой школы в Шымкенте ученица первого класса обратилась к старшему поколению и министру образования, передает Otyrar.kz

Девочка попросила не переводить систему образования в режим онлайн, она уверяет, что видела как обучались ученики и так учится не хочет.

«Я хочу чтобы взрослые сделали так, чтобы мы обучались в школе, а не по интернету. Я хочу стать дизайнером и учиться на пятерки, хочу чтоб мы учились хорошо. Хочу ходить на уроки и общаться с друзьями», — сказала девочка.

В этом году в Правительстве страны приняли решение, чтобы дети будут обучаться в режиме офлайн, но при соблюдении всех мер предосторожности. При этом переход в режим онлайн может быть неизбежен, все это зависит от эпидобстановки в стране.