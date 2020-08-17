Министр образования и науки Республики Казахстан подписал приказ, в котором обозначены сроки школьных каникул в новом учебном году.

1. Определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2020 — 2021 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:

1) начало 2020 — 2021 учебного года — 1 сентября 2020 года;

2) продолжительность учебного года в 1 классах — 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах — 34 учебные недели. Занятия, выпавшие на праздничные дни, переносятся на следующие дни с учетом интеграции содержания учебных программ за счет часов, отведенных на повторение;

3) каникулярные периоды в течение учебного года:

В 1-11 (12) классах: осенние — 10 дней (со 5 по 14 ноября 2020 года включительно), зимние — 11 дней (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно), весенние — 12 дней (с 20 по 31 марта 2021 года включительно);

в 1 классах: дополнительные каникулы — 7 дней (с 8 по 14 февраля 2021 года включительно).