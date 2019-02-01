ТЕЗИСЫ к отчету о проделанной работе акима города Шымкент Габидуллы Рахматуллаевича Абдрахимова за 2018 год.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года №190 «О проведении отчетных встреч руководителей цен-тральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений с населением» акимы всех уровней отчитываются перед населением. Цель отчета — показать прозрачность работы местных исполнительных органов, сближение населения с властями. Вопросы и предложения, поднятые жителями в ходе встреч, служат основанием для определения направлений работы местных исполнительных органов в течение года.

Так, в ходе встречи акима города с населением 7 февраля 2018 года поступило 174 вопроса и предложения. В целях их реализации составлен план мероприятий, исполнение всех вопросов взято на контроль.

В результате проведенной работы было решено 113 вопросов и предложений, 61 во-прос взят на постоянный контроль.

2018 год для города Шымкент стал годом принятия исторических решений. Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 19 июня 2018 года №702 город Шымкент присоединился к категории городов со статусом республиканского значения. В связи с изменением статуса города основные усилия были направлены на административ-но-организационную работу. Внесены изменения в структуру управления акимата го-рода, утвержден штатный лимит. Штатная численность увеличена с 509 до 721. Вновь сформированы 15 отраслевых отделов акимата, переименованы в управления, со-здано восемь новых управлений.

Составлен разделительный баланс между Туркестанской областью и городом Шымкент. В коммунальную собственность города принято 99 объектов.

С присвоением статуса города республиканского значения Шымкент ожидают боль-шие перспективы. Он станет новым центром, привлекающим инвестиции, технологии и интеллектуальные ресурсы не только в нашу страну, но и во весь Центрально-азиатский регион. Для этого есть все необходимые условия и потенциал, отметил Гла-ва государства.

Это большая ответственность и для исполнительных органов власти, и для населения. Главная задача — создать благоприятные условия, чтобы город был удобным и без-опасным для жителей и гостей.

Так, если говорить о проделанной работе в городе, то в промышленности, малом и среднем предпринимательстве и строительной отрасли наблюдается положительная динамика. Экономический рост города, согласно промежуточному анализу, вырос на 7,6%, объем валового регионального продукта составил

1,3 трлн. тенге. Оживление отраслей экономики оказало существенное влияние на повышение инвестиционной активности города и снижение уровня безработицы.

Так, в 2018 году в экономику города привлечено инвестиций на 582,1 млрд. тенге, по данному показателю Шымкент занял первое место в республике. Создано

17 367 новых рабочих мест, уровень безработицы снизился с 5,2% до 5,1%.

Промышленность

Набранный большинством предприятий темп производства, запуск новых мощностей, модернизация технологического процесса способствовали устойчивому развитию индустриального сектора.

В 2018 году произведено промышленной продукции на 476,7 млрд. тенге, по сравнению с 2017 годом объем производства увеличился на 4,5%.

В обрабатывающей промышленности, доля которой занимает в промыш-ленности 83,7%, произведено продукции на 399,2 млрд. тенге, что на 4,9% больше уровня 2017 года.

По сравнению с 2017 годом отмечен рост объема производства в следую-щих отраслях обрабатывающей промышленности: легкая промышленность — на 24,7%, производство продуктов нефтепереработки — на 3,6%, химическая промышленность — на 31,8%, производство фармацевтических продуктов — на 1,4%, производство резиновых и пластмассовых изделий — на 6,0%, ме-таллургическая промышленность — на 64,2%, производство прочей неметал-лической минеральной продукции — на 7,0%.

В рамках Карты поддержки предпринимательства государственной про-граммы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан в 2018 году реализовано девять проектов на общую сумму 9,7 млрд. тенге, создано 635 рабочих мест.

Вместе с тем, в рамках республиканской Карты индустриализации заверше-на модернизация и реконструкция ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс».

Из них наиболее важные и крупные проекты для города:

1. Модернизация ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс». Объем инвестиций составляет 580 млрд. тенге. Запуск крупной установки изомеризации, обес-печивающей производство нефтепродуктов, соответствующих международ-ным экологическим классам Евро-4, Евро-5.

2. ТОО «Shymkent Temir» — сталелитейное производство по выпуску стального блюма. Продукция будет экспортироваться в Узбекистан и страны Средней Азии. Сумма про-екта — 5,9 млрд. тенге, создано 440 рабочих мест.

Индустриальные зоны

Для улучшения инвестиционного климата и потенциала города Шымкент, создания благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса на территории города действуют две индустриальные зоны и специальная экономическая зона «Оңтүстік». Здесь выпускается продукция легкой, металлургической, химической, фармацевтиче-ской и строительной промышленности.

В индустриальных зонах города реализуются 117 проектов на сумму 114,3 млрд. тен-ге с созданием более семи тысяч рабочих мест.

Общее количество проектов, реализованных в индустриальных зонах, достигло 63, привлечено 41,9 млрд. тенге инвестиций, создано более четырех тысяч новых рабочих мест.

В 2018 году реализовано 9 проектов на сумму 11,5 млрд. тенге, создано 820 рабочих мест.

В индустриальной зоне «Оңтүстік» реализуются 89 проектов на сумму 73,3 млрд. тен-ге с созданием более пяти тысяч рабочих мест. Из них реализовано 55 проектов, создано свыше четырех тысяч рабочих мест, привлечены инвестиции на сумму 38,6 млрд. тенге. В том числе в 2018 году реализованы 6 проектов на сумму 10,1 млрд. тенге, создано более 690 рабочих мест.

В индустриальной зоне «Тассай» реализуются 28 проектов на сумму 41,0 млрд. тенге с созданием 1531 рабочего места. Из них реализовано 8 проектов, создано свыше 300 рабочих мест, привлечены инвестиции на сумму 3,2 млрд. тенге.

В том числе в 2018 году реализовано 3 проекта на сумму 1,4 млрд. тенге, создано 130 рабочих мест.

СЭЗ «Оңтүстік»

На сегодняшний день на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік» реализовано

12 проектов на общую сумму инвестиций 28,4 млрд. тенге и с созданием 1346 рабо-чих мест. В том числе в 2018 году – два проекта на общую сумму 568 млн. тенге: ТОО «Tumar Тextile» — фабрика по пошиву полотенец и банных халатов

(164 млн. тг.) и ТОО «СП «Lux Shoes» — фабрика по производству обуви (404 млн. тг.).

За 2018 год было проведено

49 встреч с потенциальными инвесторами и бизнес делегациями, из них 20 встреч с иностранными компаниями.

В результате были достигнуты договоренности с 6 инвесторами о реализации проек-тов на общую сумму 12,8 млрд. тенге, с созданием более 400 новых рабочих мест.

Одним из знаменательных событий управляющей компании в рамках работ по про-движению инвестиционной площадки СЭЗ «Оңтүстік» на международном уровне стала победа в конкурсе за статус регионального представительства Всемирной Орга-низации Свободных Экономических Зон в Центральной Азии. Данный статус позволит наладить сотрудничество с ведущими экономическими зонами мира и обеспечит до-ступ к передовым исследованиям в сфере привлечения инвестиций и развития СЭЗ.

СЭЗ «Оңтүстік» вошла в мировой рейтинг «FDi Global Free Zones 2018» и отмечена как лучшая экономическая зона.

Предпринимательство

Количество действующих субъектов МСП составило 58,1 тыс. единиц, численность за-нятых в МСП составила более 142 тыс. человек. Ими выпущено продукции на сумму 524,3 млрд. тенге, что больше на 8,3%.

По итогам 2018 года в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» оказана господдержка на сумму 2,8 млрд. тенге по 236 проектам. Из них:

1) субсидирование процентной ставки по кредитам банков: просубсидирован 201 проект на сумму 2 680,1 млн. тенге;

2) частичное гарантирование по кредитам банков — 24 проекта на сумму 89,8 млн. тенге;

3) предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства – 11 проектов на сумму 33,0 млн. тенге.

Для эффективной реализации Программы развития продуктивной занятости и массо-вого предпринимательства на 2017-2021 годы акиматом совместно с Палатой пред-принимателей «Атамекен» в городе создана микрофинансовая организация «Атаме-кен-Шымкент».

Торговля

Объем розничной торговли составил 335 млрд. тенге, что больше на 5,7%. В городе Шымкент в целях увеличения количества торговых объектов с торговой площадью свыше 2000 квадратных метров, в 2018 году завершено строительство 3 крупных торговых объектов (торгово-развлекательный центр «Nauryz Park», гипер-маркет «Gra Mad» и торговый центр «Гипер Хаус» — ІІ этап) на общую сумму 4,9 млрд. тенге.

В целях модернизации торговой инфраструктуры города в 2018 году завершена ре-конструкция крупных рынков города «Акбар» и «Шымкент Тулпар» (2 этап).

Наряду с этим реализуется комплекс мер по развитию электронной торговли. На базе региональной Палаты предпринимателей было организовано обучение

425 предпринимателей по цифровой и финансовой грамотности и повышению ком-петенции бизнеса в электронной торговле.

По итогам прошлого года открыто семь Интернет-магазинов.

Со стороны департамента государственных доходов по городу Шымкент с руковод-ством пяти крупных торговых центров и двух рынков города заключены меморанду-мы по внедрению контрольно-кассовых машин для вывода предпринимательства из теневого бизнеса.

По применению указанных онлайн ККМ среди налогоплательщиков города прово-дится масштабная разъяснительная работа.

Стабилизация цен

В городе на постоянной основе ведется работа по стабилизации цен на соци-ально-значимые продовольственные товары

(19 наименований).

В целях недопущения необоснованного роста цен с руководителями круп-ных торговых объектов подписано 26 меморандумов.

Также на территории города на постоянной основе проводятся ярмарки. С начала года с участием местных товаропроизводителей продуктов питания, сельхозтоваропроизводителями и предпринимателями, осуществляющими оптовую торговлю, организовано 200 ярмарок.

Сельское хозяйство

Объем сельского хозяйства составил 25,3 млрд. тенге.

В рамках программы «Агро-бизнес-2020» в 2018 году выделено 1,4 млрд. тенге субсидий, поддержка оказана более 100 сельхозпроизводителям. В том числе, по направлению инвестиционных субсидий выделено 668 млн. тенге и оказана поддержка проектам, реализованным в 2018 году.

В городе имеется 10 тысяч гектаров поливных земель. В 2018 году освоено 95% поливных земель

(9,5 тыс. га).

В 2018 году проведен ремонт 9 водных объектов протяженностью 28 км, улучшилось обеспечение полив-ной водой 300 га.

Проведены приемочные работы двух водохранилищ вместимостью 1,2 млн. кубических метров.

В 2018 году в результате проведенной инвентаризации земель сельскохо-зяйственного назначения выявлено 165 га земель, неиспользуемых по сво-ему назначению

(в том числе пашен – 162 га, пастбищ — 3 га), из них 29,3 га возвращены в гос-ударственную собственность.

Сельскохозяйственные культуры с прошлого года увеличились на 1,5 тыс. га и размещены на

28,7 тыс. га.

Посевная площадь зерновых культур составила 11,8 тыс. га: сафлора — 5,4 тыс. га, овощей —

2,8 тыс., бахчевых — 0,1 тыс., картофеля — 0,6 тыс. га.

В 2018 году собрано в среднем 11,9 тыс. тонн зерновых культур, 40 тыс. тонн овощей, 1,5 тыс. тонн бахчевых, 9,0 тыс. тонн картофеля.

В 2018 году посажено 115 га интенсивных садов (АПК «Алма бау бақшала-ры» – 50,0 га, «Оңтүстік бау бақшалары» – 50,0 га, ТОО «Керемет-Сапа» – 15,0 га).

Капельное орошение дополнительно введено на 300 га, общая площадь со-ставила 1680 га.

Теплицы дополнительно построены на 9 га, общая площадь составила 168 га. За счет этих теплиц собрана порядка 15 тыс. тонн овощей.

Кроме того, последние три года ведутся работы по использованию земель новыми технологиями. В текущем году внедрена технология глубокого рых-ления на

4,5 тыс. га.

Животноводство

В городе произведено 11,3 тыс. тонн мяса, 45,2 тыс. тонн молока, 158,2 млн. штук яиц.

В 2018 году дополнительно создано 47 малых откормочных площадок и 36 семейных молочных ферм.

В городе успешно реализуются программы, принятые Правительством.

По программе «Сыбаға» закуплено 123 головы маточного поголовья, в по-родном преобразовании участвует 1292 головы маточного поголовья КРС, доля маточного поголовья в общей численности составила 3,7%.

По программе «Алтын асық» закуплено 518 голов мелкого рогатого скота, в породном преобразовании участвуют 2,5 тыс. голов, доля маточного пого-ловья в общей численности составила 2,3%.

В рамках программы «Кулан» приобретено 110 голов лошадей.

На сегодняшний день создано 58 новых кооперативов.

Инвестиции

В 2018 году в экономику города привлечено 582,1 млрд. тенге инвестиций, что больше уровня 2017 года в 2,5 раза. Увеличение объема инвестиций обусловлено модернизацией и реконструкцией нефтеперерабатывающего завода.

В регионе активно работают такие крупные компании, как польская «Polpharma GROUP», южнокорейская «Lotte», российская «Фармасинтез», немецкая «Heidelberg Cement Group», турецкая «Картал Хали» и др.

В 2018 году двум иностранным инвестором оказана поддержка в сумме 38,8 млн. долларов США. В частности, по решению РКС узбекистанскому предприятию «Dentafill» по производству лекарственных и гигиенических изделий выделен один гектар земельного участка на территории ИЗ «Тас-сай».

Кроме того, китайская компания «Xian Yang Textiles Group» совместно с СЭЗ «Оңтүстік» подписала меморандум о реализации проекта строительства текстильной фабрики по производству пряжи (определен из резерва зе-мельный участок).

В целях привлечения иностранных инвесторов, повышения инвестиционной привлекательности города и ознакомления с мерами государственный под-держки 8 декабря 2018 года в городе Шымкент прошел первый междуна-родный инвестиционный форум «Shymkent Development 2018». В нем уча-стовали более 100 представителей

20 стран и 300 казахстанских делегатов. На форуме было подписано 11 ме-морандумов на общую сумму 200 млн. долларов США. В рамках форума со-стоялось первое заседание Совета инвесторов.

Строительство

Объем строительных работ составил 225,8 млрд. тенге, что больше в два ра-за уровня 2017 года.

За год сдано в эксплуатацию 439,2 тыс. квадратных метров жилья, что больше на 9,1%. Из них:

– индивидуальные дома –

205,2 тыс. кв. м (1101 квартира);

– арендно-коммунальные дома – 51,3 тыс. кв. м (864 квартиры);

– кредитные дома – 16,2 тыс.

кв. м (246 квартир);

– коммерческие дома –

166,5 тыс. кв. м (1718 квартир).

В целях разъяснительной работы по программе «7-20-25» во фронт-офисе открыт информационный центр. Здесь представителями банков второго уровня, строительными компаниями, АО «Баспана» ежедневно ведется разъяснительная работа.

На сегодня принято 242 заявления на сумму 2,4 млрд. тенге, из них 114 за-явлений на сумму 1,1 млрд.тенге получили положительное заключение.

В целях интенсивного строительства жилья в городе продолжается строи-тельство «Шымкент сити».

На сегодня компании «Highvill» определен 51 га, «BI Group» —

5 га земельного участка.

За счет бюджета ведется строительство 39 жилых домов

(2 338 квартир), школы на 1 200 мест, котельной, 14-километровых 7 дорог и инженерно-коммуни-кационных сетей.

Вместе с тем, в 2018 году сданы в эксплуатацию 10 арендных

(540 квартир) и 4 кредитных домов (192 квартиры).

Контроль за качеством строительства

В целях усиления контроля за качеством строящихся объектов, за нарушение требований Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» в соответствии с требованиями Кодекса «Об административных правонарушениях» 145 лиц привлечены к административной ответственности на сумму 34,1 млн. тенге.

Кроме того, 38 лицам выдано предписание для устранения нарушений.

На получение лицензии, приложения к ним рассмотрено

62 обращения.

За самовольное строительство приняты меры в отношении восьми лиц в со-ответствии со ст. 244 Гражданского Кодекса, документы направлены для рассмотрения в судебные органы. Кроме того, один объект был принуди-тельно снесен на основании решения суда.

Автомобильные дороги

Общая протяженность автомобильных дорог города Шымкент составляет 2 976,6 км. Из них:

— с асфальтным покрытием –

1 675,3 км (56,3%);

— с гравийным покрытием –

1 189,8 (40,0%);

— грунтовые – 111,5 км (3,7%).

В 2018 году строительно-ремонтными работами охвачено 122 объекта, 4 моста и 1 путепровод общей протяженностью

222,6 км. В целях снижения нагрузки на дорогу в направлении города Тур-кестана введен в эксплуатацию новый путепровод.

По итогам года доля автомобильных дорог города, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составила 53,7%.

Общественный транспорт

В 2018 году в городе Шымкент услуги по перевозке пассажиров оказывали 27 транспортных компаний на 79 маршрутах с 1 123 графиками.

В 2018 году транспортными компаниями было приобретено 80 новых авто-бусов, которые обслуживают социально-значимые маршруты.

Разработан механизм обновления подвижного состава на городских маршрутах. Оператором определено АО «Социально-предпринимательская кор-порация «Shymkent», планируется закуп 1000 автобусов, первая партия ли-зинга составляет 300 единиц автобусов отечественного производства.

В целях реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» разработана Дорожная карта города Шымкент. В карту включено два проек-та:

1. внедрение системы электронного билетирования на общественном транс-порте города;

2. внедрение проекта Smart-парковка.

Запуск системы электронного билетирования на городских маршрутах пла-нируется завершить к концу 2019 года. Внедрение системы позволит создать благоприятные условия для пассажиров, обеспечит прозрачность доходов перевозчиков и увеличит доходную часть городского бюджета.

В целях улучшения экологии города, обеспечения доступности к парковкам и создания условий для участников дорожного движения планируется реа-лизовать проект «Smart-парковка». Для реализации проекта АО «Социаль-но-предпринимательская корпорация «Shymkent» создано предприятие ТОО «Шымкент паркинг» как ответственное за реализацию проекта. На сегодняшний день проводится работа по определению мест парковок и стоя-нок, их паспортизации.

Культура

В 2018 году в городе проведено 10 официальных торжественных мероприятий, более 160 культурно-массовых мероприятий и концертных программ с участием звезд казахстанской эстрады (в том числе «Алғыс айту күні», около

20 мероприятий и городских акций к празднику Наурыз, фестиваль «Жай-наШым-2018», городская акция «With love from Shymkent», «Наурыз-айтыс», фестиваль «Nauryz Zhastar Fest», фестиваль аэронавтики «Ashyq Aspan», велошествие по направлению Ташкент (старт) -Шымкент (финиш), ярмарка ретроавтомобилей, спортивные мероприятия «Shymkent Throwdown-2018» и т. д.), митинг в память репрессированных, мероприятия в честь присвоения городу Шымкент статуса города республиканского зна-чения и т. д.).

В домах культуры города было организовано 96 культурных мероприятий и концертных программ, было охвачено более 40 тысяч зрителей. В 19 куль-турных и спортивных кружков домов культур привлечено 270 подростков и молодежи.

В городе функционируют казахский академический драматический театр имени Ж. Шанина, русский, узбекский драматические театры, театр сатиры и юмора, а также кукольный театр. В 2018 году в пяти театрах показано 28 премьер с охватом 207,5 тыс. зрителей, организовано 1 567 показов.

В музее жертв политических репресий проведено 29 мероприятий, 53 лек-ции, 478 экскурсий, 31 местная и 21 передвижная выставки. Собрано 16 559 экспонатов, количество экспонатов, включенных в электронный формат, со-ставило 753.

В рамках программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» по направлению «Туған жер» проведено пять мероприятий с охватом 840 человек. Организо-вано 21 научно-просветительное мероприятие (День открытых дверей, по-каз документальных фильмов, День воспоминаний, лекции, «круглые сто-лы», семинары, фотовыставки, акции), а также более 20 научно-экспозиционных работ.

В Центре традиций и обычаев проведено 38 мероприятий духовно-культурного направления, охвачено 9450 человек.

В выставочном центре было организовано 43 мероприятия с посещением 38 675 человек. В цирке была организована 41 постановка с охватом 103 тыс. зрителей. В гастрольных поездках организовано 60 представлений, было охвачено более 12 тыс. зрителей.

Развитие языков

По итогам 2018 года численность населения, владеющего государственным языком, составила

581 042 человека (90,7%), русским — 528 960 (82,9 %), английским —

211 100 (23,7 %).

В центрах обучения языкам обучились 1805 человек, из них 1342 человека – казахи, 214 – русские,

249 – других национальностей.

Спорт

По итогам 2018 года численность систематически занимающихся физиче-ской культурой и спортом составила более 276,2 тыс. человек, что достигло 27,3% от общего населения области.

В 2018 году в городе было проведено 280 спортивных мероприятий, в кото-рых приняли участие более 60 тысяч человек.

В целях привлечения населения к физической культуре, расширению спор-тивной инфраструктуры и правильному развитию массового спорта в городе ведется строительство ряда спортивных сооружений через механизм госу-дарственно-частного партнерства. А именно, проведено строительство и введены в эксплуатацию спортивные ангары в микрорайонах «Жидели» и «Казыгурт».

По инициативе индивидуальных предпринимателей два проекта начали ра-боту по государственно-частному партнерству. Это организация тренировоч-ного процесса и сервисного обслуживания по единоборству и силовым ви-дам спорта (дзюдо, каратэ-до, кикбоксинг, вольная борьба, греко-римская борьба, альпинизм и футбол) и организация тренировочного процесса и сервисного обслуживания по обучению стрельбе в тире (выстрелы и стрель-ба в стену).

В 2018 году спортсмены на чемпионатах и первенствах Республики Казах-стан завоевали по 61 виду спорта 361 золотую, 258 серебряных и 311 брон-зовых медалей.

На чемпионатах Азии спортсменами города завоевано 22 золотых, 14 сереб-ряных и 25 бронзовых медалей, на чемпионатах мира — 17 золотых, 16 се-ребряных и 21 бронзовая медаль.

В отчетном периоде подготовлены 11 мастеров спорта международного класса, 42 мастера спорта Республики Казахстан, 138 кандидатов в мастера спорта.

Туризм

В Шымкенте реализовано три проекта на сумму 3,6 млрд. тенге и создано 140 рабочих мест. Из них:

1. развлекательный водный комплекс «Шымкент Гавайи» –

1,2 млрд. тенге (45 рабочих мест);

2. гостиница «Fm Shymkent» –

0,4 млрд. тенге (25 рабочих мест).

3. гостиница «City Hotel» –

2,0 млрд. тенге (80 рабочих мест).

В отчетном году с национальной компанией «Kazakh Tourism» организован «круглый стол» на тему «Перспективы развития туризма города Шымкент и Туркестанской области».

На заседание были приглашены представители отрасли туризма управления города Шымкент и Туркестанской области, туристско-информационного центра «Ontustik Tourism Center», Азиатского Банка развития, АО «НК Казав-тожол», общественных организаций и бизнесмены.

15-17 октября 2018 года в Китае, в провинции Хунань города Чжанцзяцзе, прошел саммит бизнес-лидеров Шелкового пути. Его главной целью стало укрепление международных от-ношений городов, привлечение иностранных инвестиций и развитие туриз-ма. По итогам саммита подписан меморандум о сотрудничестве.

В целях развития туристического кластера и инфраструктуры города Шым-кент 1 декабря 2018 года был сдан в эксплуатацию культурно-туристический парк отдыха «Арбат» по улице Бейбитшилик.

По программе «Рухани жаңғыру» была презентована книга «Большая экс-курсия по городу Шымкент».

В книге говорится об истории нашего города, его культурных достопримеча-тельностях, обычаях и традициях населения, состоянии города с периода становления до сегодняшнего дня, о крупных туристических объектах.

28 декабря 2018 года в аэропорту города Шымкент открылся новый авиа-рейс, который будет осуществлять прямые рейсы из Шымкента в ОАЭ. Рейсы по маршруту «Шымкент- Дубай» будут курсировать два раза в неделю.

8 декабря 2018 года в Шымкенте состоялся первый международный инве-стиционный форум Shymkent Development-2018. В форуме участвовали ве-дущие эксперты в области привлечения инвестиций, представители мини-стерств и других государственных органов, финансовых институтов и обра-зовательных учреждений, руководители ведущих компаний дальнего и ближнего зарубежья — Германии, Дании, России, Испании, Южной Кореи, ОАЭ.

Внешнеэкономические связи

Состоялись встречи представителей акимата города Шымкент с Чрезвычай-ным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Рес-публике Казахстан, Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Рес-публики в Республике Казахстан, Послом ЮАР, Чрезвычайным и Полномоч-ным Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан, Чрез-вычайным и Полномочным Послом государства Кувейт в Республике Казах-стан и постоянным представителем Всемирного банка в Республике Казах-стан.

15 ноября 2018 года проведен первый форум межрегионального сотрудни-чества между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан под пред-седательством первого заместителя Премьер-министра Республики Казах-стан А. Мамина и первого заместителя Премьер-министра Республики Узбе-кистан А. Раматовой. В рамках форума были подписаны заключительная де-кларация, 11 межрегиональных документов и два коммерческих документа – дополнительное соглашение №2 к договору на транспортировку природ-ного газа по территории Республики Узбекистан и соглашение между «КТЖ Экспресс» и Агентством Республики Узбекистан по автомобильному транс-порту о создании совместного предприятия в сфере автомобильного транс-порта.

Здравоохранение

В собственность города перешли 36 объектов здравоохранения, которые оказывают медицинские услуги населению. Из них 15 — больничные органи-зации, 14 – амбулаторно-поликлинические организации, семь — прочие. Ко-ечный фонд больничных организаций составил 3 205 коек (показатель обес-печенности койками – 31,7).

Всего населению города медицинские услуги оказывают 3 018 врачей. Ко-личество среднего медицинского персонала – 7692 человека. Показатель оснащенности медицинских организаций города медицинской техникой со-ставил 72,9%.

В рамках механизма государс-твенно-частного партнерства ведется строи-тельство поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне «Кайтпас» и разрабатывается проектно-сметная документация трех поликлиник.

С начала года проведено 18 операций по трансплантации почек

(2017 г. –16) и 4 печени (2017 г. – 5).

В организациях здравоохранения установлены и функционируют медицин-ские информационные системы «ДамуМед», «Жарқын Болашақ» и «Көмек». Сетью Интернет охвачено 100% медицинских организаций города. На сегодняшний день 71% из 7 158 рабочих мест обеспечены компьютерной техникой, в 2019 году, будучи полностью обеспеченыным компьютерной техникой, этот показатель достигнет 100%.

Введены мобильные приложения по записи на прием к врачу. В 2018 году на прием к врачу через мобильное приложение было сделано более 150 ты-сяч записей. Кроме того, во всех городских поликлиниках установлена си-стема электронной очереди для снижения очередности.

В целях информирования населения по внедрению обязательного социаль-ного медицинского страхования проведено 347 встреч, через средства мас-совой информации проведено 1254 мероприятия, роздано 201 тыс. инфор-мационных материалов.

В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 ок-тября 2018 года, для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи путем открытия частных центров первичной медико-санитарной помощи и врачебных амбулаторий ведется работа на базе го-родских поликлиник №№5, 9, 10, 12. В результате проводимых мероприя-тий показатель общей смертности снизился на 12%, показатель младенче-ской смертности – на 4,5%, показатель смертности от болезней системы кро-вообращения – на 13%, показатель смертности от злокачественных новооб-разований – на 4%, показатель смертности от туберкулеза – на 43,5%, пока-затель смертности от травм, несчастных случаев и отравлений – на 6,3%.

Образование

В городе функционируют 498 учреждений дошкольного образования с чис-ленностью 71 тыс. детей, из них 410 детских садов и 88 мини-центров.

Уровень охвата детей дошкольным образованием (от 1 года до 6 лет) соста-вил 70,9%, по программе «Балапан» (от 3 до

6 лет) – 94,3%.

В сфере образования в 2018 году были открыты два частных мини-центра на 116 мест и 55 частных детских садов на 2541 место, один детский сад на 320 мест в рамках государственно-частного партнерства.

Также велось строительство

15 школ. По итогам года завершено строительство четырех школ, они вве-дены в эксплуатацию. Остальные объекты являются переходящими на 2019 год.

В 2017-2018 учебном году средний балл ЕНТ в городе составил 76,8. В Шымкенте наивысший балл — 138 — набрали два выпускника,

137 баллов набрали пять учащихся, 136 баллов – один ученик.

В городе знак «Алтын белгі» получили 287 выпускников,

203 учащихся окончили школу с аттестатом отличия.

В 2017-2018 учебном году в международных конкурсах научных проектов по городу Шымкент приняли участие 60 учащихся, из них 39 заняли призо-вые места, в республиканском конкурсе научных проектов принял участие

21 ученик, из них 16 стали победителями.

На ІІІ этапе республиканской олимпиады учащиеся 9-11 классов школ горо-да заняли призовые места: по общеобразовательным предметам естествен-но-математического направления 21 ученик, а по предметам общественно-гуманитарного направления 20 учеников стали победителями.

Техническое и профессиональное образование

На территории города Шымкент в 29 колледжах обучается

28 897 студентов, из них в 11 государственных колледжах – 14 056 студен-тов, в 18 частных колледжах – 14 841 студент.

Показатель трудоустройства выпускников колледжей в 2018 году составил 89% (выпускников – 2839, трудоустроенных – 2520 студентов).

На 2018-2019 учебный год из бюджета предусмотрен государственный за-каз на 8 470 мест, в том числе на базе 9-ых классов – 7 045 мест, на базе 11 классов – 1 425.

В семи государственных колледжах по восьми специальностям, по дуальной системе обучения заключены договора с 29 малыми, средними и крупными производственными предприятиями, где обучаются 950 студентов.

Социальная сфера

По программе «Развитие продуктивной занятости и предпринимательства на 2017-2021 годы» освоено 1,1 млрд. тенге (в 2017 году – 1,6 млрд. тенге), охвачено

29,8 тыс. человек. В том числе:

• создано 5929 временных рабочих мест на проведение ремонта

51 инфраструктурного проекта;

• 160 человек получили микрокредит на сумму 2 млрд. тенге;

• 21 550 человек трудоустроены на постоянную работу;

• 3591 человек направлен на профессиональное обучение, завершившие обучение 1330 человек трудоустроены на постоянные рабочие места;

• 482 человека направлены на социальные рабочие места, 51% завершивших обуче-ние трудоустроены на постоянную работу;

• 2598 человек направлены на молодежную практику, из прошедших практику 35,6% трудоустроены на постоянную работу.

В результате проведенной работы уровень безработицы в третьем квартале 2018 го-да составил 5,1%, уровень молодежной безработицы – 3,1%, уровень безработицы среди женщин – 5,8%.

В 2018 году в целях предоставления качественных и доступных услуг населению в го-роде открыт Единый центр социального обслуживания населения.

По городу Шымкент среднедушевые номинальные денежные доходы населения за месяц составили 60 427 тенге и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 19,2%, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 12,7%.

Среднемесячная заработная плата возросла на 6,6% и составила 113,6 тыс. тенге.

Адресная социальная помощь назначена 53,9 тыс. граждан.

В 2018 году по проекту «Адресная социальная помощь» обусловленная денежная помощь выплачена 53 857 гражданам из 10 774 семей на сумму 2 484,3 млн. тенге, в том числе из 18 206 трудоспособных граждан были трудоустроены на постоянную работу 15 483.

В целях оздоровления представителей старшего поколения на лечение и оздоровле-ние направлено 4,1 тыс. отдельных категорий граждан (в Дом ветеранов – 1000, в Дом ветеранов «Мейір» – 1240, в санаторий «Бирлик» – 816, «Денсаулық» – 371, «Аксу Жабаглы» – 342, «Ақсу демі» – 400 пенсионеров и инвалидов, матерей-героинь).

В 2018 году 161 одинокому престарелому человеку старше 80 лет была выплачена материальная помощь в виде доплаты к пенсии в размере одного месячного расчет-ного показателя, 1959 представителям старшего поколения была организована бес-платная подписка на издания.

В 2018 году на индивидуальные реабилитационные мероприятия граждан-инвалидов за счет средств бюджетов всех уровней было выделено 1,1 млрд. тенге. По сравнению с 2017 годом эта сумма увеличилась на 22,0% (0,9 млрд. тенге).

В целях социальной защиты приобретены гигиенические средства для 5022 инвали-дов, 960 инвалидам оказаны услуги индивидуального помощника. Кроме того, ока-зываются услуги социального такси, оборудованного специальными приспособлени-ями для передвижения инвалидов, и

18 инватакси.

Более 13 тысячам ветеранов и малообеспеченных граждан обеспечивается оплата коммунальных услуг, предоставляются бесплатный проезд в общественном транспор-те и льготы по отпуску лекарств.

В целях формирования доступной среды для граждан с ограниченными возможно-стями прошел инвентаризацию 931 социальный объект, из них 717 объектов, подле-жащих адаптации, прошли ее.

1046 человек с ограниченными возможностями трудоустроены на постоянную рабо-ту, в том числе

60 человек обеспечены на основе 2-4-процентных квот, 823 инвалидам оказана со-циальная поддержка.

В целях привлечения внимания общественности к проблемам инвалидов была про-ведена ярмарка вакансий для инвалидов, 24 инвалида были охвачены мерами заня-тости.

На обеспечение непредусмотренных законодательством нужд вне бюджетных источ-ников при поддержке предпринимателей направлено более 5,1 млн. тенге.

Молодежная политика

По статистическим данным, в городе Шымкент проживает 241,4 тыс. молодых людей, что составляет 24% от общего городского населения.

В целях поддержки позитивных молодежных инициатив создано государственное коммунальное учреждение «Молодежный ресурсный центр».

В целях обучения безработной молодежи основам предпринимательства совместно с общественным фондом «Даму» и другими общественными объединениями органи-зовано более 30 семинаров-тренингов, в которых приняло участие около 1000 безра-ботных молодых специалистов.

Кроме того, в целях поддержки молодежи в выборе правильной профессии прове-дено 35 мероприятий на тему «Какую профессию я выбираю на будущее», в которых приняло участие около 600 школьников.

В целях воспитания молодежи в духе патриотизма проведено более 120 мероприя-тий различного формата. Среди них: экологические, субботники, организация добро-вольной работы молодых людей, групп милосердия, мероприятие «Старшим — почет, младшим — уважение», пропаганда государственных и праздничных мероприятий среди молодежи, встречи в патриотическом духе с участием ветеранов Великой Оте-чественной войны, афганской войны, интеллектуальные проекты «Домбыра-party», «Семья», «Парасат майданы», мероприятия по повышению религиозной грамотности молодежи.

Также утвержден план мероприятий по пропаганде Послания Главы государства народу Казахстана, программной статьи «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры», с участием молодежи было организовано 187 массовых меро-приятий. В 48 учебных заведениях организовано и проведено обсуждение.

В целях поддержки талантливой молодежи проведено более 50 мероприятий, кон-курсов, соревнований по национальным, спортивным играм, состязания по айтысу.

Ведется работа по профилактике правонарушений и преступности среди молодежи.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом количество преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних снизилось на 12%.

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди молодежи в кафе, ночных клубах, казино с участием сотрудников правоохранительных органов, актив-ной молодежи, специальных служб было организовано 13 рейдов, 26 встреч.

Кроме того, были организованы и проведены вечерние рейды «Ночной город», «Ка-захстан без насилия» с целью контроля за поведением молодежи и подростков в компьютерных, ночных клубах и на улицах после 22.00 ночи.

Совместно с молодежными организациями в целях профилактики наркомании среди молодежи был организован ряд мероприятий, таких, как «Болезнь века», «Шаг без наркотиков», «Будущее без наркотиков».

Бюджетно-налоговая политика

Бюджет города составил 146,2 млрд. тенге и по сравнению с 2017 годом увеличился на 9,3%. На социальную сферу выделено 75,7 млрд. тенге, что составляет 51,8% от общего объема бюджета.

Объем поступлений налогов и других платежей в государственный бюджет составил 168,6 млрд.тенге.

В местный бюджет поступило 72,2 млрд. тенге, план перевыполнен на 6,1%. По срав-нению с 2017 годом поступления увеличились на 26,5%, или на 15,1 млрд. тенге.

В 2018 году расходы бюджета освоены на 100%. По показателю освоения бюджетных средств город занимает лидирующие позиции по республике.

Управление коммунальной собственностью и приватизация

По итогам 2018 года 34 предприятия получили 531,9 млн. тенге дохода. Это в 4,8 ра-за больше, чем в 2017 году.

Проведена оценка четырех организаций из пяти, включенных в Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы (ТОО «ЛТД Турмыс», ТОО «Техническая инспекция», ТОО «Шымкент Тұрғын үй кызмет» и ГКП «Таза қала»).

Коммунально-хозяйственная сфера

В целях обеспечения питьевой водой велась реализация девяти проектов. В результате численность населения, обеспеченного водой, выросла с 92% до 93%.

По газоснабжению велось строительство в рамках трех проектов, уровень охвата составил 92%.

В целях обеспечения качественным электроснабжением велось строитель-ство по 10 проектам, завершено строительство шести объектов. В результате уровень охвата составил 91,2%.

Теплоснабжение

373 бюджетных учреждения города и 1848 многоэтажных жилых домов обеспечены теплом. Согласно графику, на 203 малых котельных (до 100 Гкалл/час) проведен ка-питальный и текущий ремонт. На 33,8 км тепловых сетей города проведен текущий ремонт.

В целях благоустройства города на набережной реки Кошкар ата проведены ремот-ные работы. Кроме того, по улице Бекет батыра сдана в эксплуатацию зона массового отдыха, по улице Бейбитшилик — культурно-туристическая зона отдыха «Арбат».

Вместе с тем, в целях благоустройства территорий многоэтажных жилых домов города введено в эксплуатацию 56 детских игровых и 12 спортивных площадок.

Кроме того, 190 центральных улиц обеспечены ручной санитарной очисткой и 183 — механической очисткой.

По городу имеется 38 874 источника света. В парках и скверах работают 22 207 свето-отражающих источников, 14 009 установлены на 175 улицах и на 2 658 многоэтажных жилых домах.

В 2017-2018 годах на 89 улицах было заменено 11 565 светодиодных энергосбере-гающих ламп, в настоящее время количество светодиодных светильников составило 13 396.

Кроме того, в городе проведены работы по посадке и уходу за зелеными насаждени-ями. На улицах высажено 57 574 саженца деревьев (в том числе хвойных – 17 327, лиственных – 40 247), в ущельях — более 80 тысяч.

Государственные услуги

Одним из важных приоритетов является реализация проекта «Умный город». Город Шымкент является одним из первых регионов, который внедрил электронные проек-ты в сфере образования, такие, как постановка в очередь в детский сад, прием в пер-вый класс, электронный дневник, электронную систему приема на работу учителей.

В сфере здравоохранения внедрена электронная система прикрепления к медицин-ской организации, электронная система записи к врачам.

В жилищно-коммунальном хозяйстве реализуется электронная система «E-shanyrak». В 2018 году к данной системе подключено пять жилых домов в пилотном режиме.

В сфере дорожной безопасности реализуется пилотный проект «Сергек». На сего-дняшний день в городе установлены 104 камеры. Ведется соответствующая работа по интеграции камер. В этом году в рамках государственно-частного партнерства плани-руется установить 50 тысяч камер и открыть централизованный сall-center.

На сегодняшний день в Шымкенте из 191 государственной услуги 49% предоставля-ются в электронном виде, 51% – в бумажном виде. В этом году планируется переве-сти 80% услуг, предоставляемых в бумажном виде, в электронный формат.

Общественно-политическая ситуация

В целях пропаганды и разъяснительной работы по Посланию Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» и от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение каче-ства доходов и жизни» по городу Шымкент создано пять информационно-пропагандистских групп и утвержден специальный сетевой график.

С участием информационно-пропагандистских групп в населенных пунктах, высших и средних специальных учебных заведениях, школах, на предприя-тиях города, в медицинских и социальных учреждениях организовано 158 встреч с охватом 14 300 граждан.

Кроме того, в соответствии с планом мероприятий по информационному со-провождению хода реализации Послания, в средствах массовой информа-ции открыты специальные рубрики, вышли в свет 295 статей, выпущено 157 сюжетов.

На центральных улицах города было вывешено 75 баннеров, четыре натяж-ных подвесок, выпущено и роздано 2000 брошюр.

Утвержден план мероприятий по пропаганде основных направлений статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», проведено 56 ме-роприятий по работе с общественными организациями и проведению мони-торинга.

На сегодняшний день в городе действуют шесть областных политических партий и их филиалов, 20 этнокультурных объединений.

По городу Шымкент зарегистрировано более 500 неправительственных ор-ганизаций. В городе созданы все условия для активизации деятельности не-правительственных организаций и реализации социально-значимых проек-тов.

В этой связи из городского бюджета на поддержку социально-значимых проектов неправительственных организаций в 2018 году выделено 35 млн. тенге и реализованы проекты по 22 направлениям (в 2017 году – 31,1 млн. тенге, по 17 направлениям).

В 2018 году неправительственными организациями в рамках государствен-ного социального заказа проведено 12 конкурсов, 53 встречи, 2 конферен-ции, 8 акций, 10 семинаров, 22 «круглых стола», 3 экскурсии, выпущено и роздано 18 000 экземпляров книг, 23 025 экземпляров информационных листовок.

В целях укрепления системы сотрудничества и совершенствования эффек-тивных механизмов взаимодействия между государственными органами и неправительственными организациями при акимате города ведется работа городского совета. В его состав включены сотрудники соответствующих гос-ударственных органов, депутаты маслихата города Шымкент, представители активных неправительственных организаций, руководители правоохрани-тельных органов и молодежных организаций. На заседании Совета прово-дится анализ деятельности неправительственных организаций города, за-крепляются направления социальных проектов.

В связи с получением статуса города республиканского значения в Шымкен-те 8 ноября 2018 года состоялся первый форум неправительственных орга-низаций города на тему «Гражданское общество и государство: Диалог. Партнерство. Вера». Форум является постоянной диалоговой площадкой по вопросам дальнейшего развития взаимодействия государственных органов и неправительственных организаций.

Об Общественном совете

В 2018 году было проведено шесть заседаний Общественного совета города Шымкент. На заседании было рассмотрено 20 нормативных правовых актов и проектов, проведен один общественный мониторинг, заслушаны отчеты руководителей семи государственных органов. Статьи и интервью председа-теля, членов Общественного совета о деятельности опубликованы в СМИ.

Разработан и утвержден план мероприятий по реализации программы «Ру-хани жаңғыру» в городе Шымкент. Создана комиссия по реализации про-граммы и Экспертный совет. На сегодняшний день в городе проведено 425 мероприятий с охватом около 52 тысяч человек.

Общественная безопасность

По городу Шымкент в 2018 году зарегистрировано 16 142 правонарушения (в 2017 г. – 19914), что на 18,9% меньше уровня 2017 года.

Количество особо тяжких преступлений снизилось на 12,0%

(с 83 до 73), тяжких – на 20,8%

(с 1653 до 1309), средних – на 20,7% (с 14463 до 11463), небольшой тяжести – на 11,9% (с 2574 до 2267).

В результате проведенных сотрудниками городской полиции мероприятий снижено количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, – на 25,0%

(с 440 до 330), преступлений, совершенных в общественных местах, – на 16,8% (с 7177 до 5971), преступлений, совершенных на улице, – на 12,9% (с 3662 до 3191).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий раскрывае-мость особо тяжких преступлений увеличилась с 92,8% до 96,4%, тяжких те-лесных повреждений — с 96,2% до 97,4%, краж чужого имущества — с 49,2% до 52,7%, грабежей — с 62,6% до 63,5%, вымогательств — с 90,0% до 92,6%, фактов мошенничества — с 73,0% до 73,4%, хулиганства — с 90,2% до 95,2%.

Кадровая политика

Единой конкурсной комиссией акимата города Шымкент принято 176 кан-дидатов на вакантные должности аппарата акима города Шымкент, аппара-тов акимов районов в городе и исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета. В целях обеспечения прозрачности и открытости поступ-ления на государственную службу были приглашены 176 наблюдателей и экспертов.

Кроме того, в целях систематизации дисциплинарной ответственности адми-нистративных государственных служащих, допустивших ненадлежащие дей-ствия, Единой дисциплинарной комиссией акимата города рассмотрено семь материалов, на четырех государственных служащих наложены соответ-ствующие дисциплинарные взыскания.

Трое государственных служащих местных исполнительных органов поступи-ли в высшие учебные заведения по программе «Болашак» и другим образо-вательным программам.

В 2018 году в филиале РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» по городу Шымкент прошел повышение квалификации 191 государственный служащий, 40 прошли переподготовку.

Документооборот

Из 287 вопросов, поступивших на официальный сайт акима города в 2018 году, на 243 были даны исчерпывающие ответы, 44 вопроса взяты на кон-троль, продолжается работа по их исполнению.

Кроме того, от партии «Нұр Отан» поступило 136 обращений, от городского маслихата – 44, прокуратуры – 323, от физических и юридических лиц – 42 554, на них даны соответствующие ответы.