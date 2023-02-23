Касым-Жомарт Токаев принял Мурата Айтенова

Аким южного мегаполиса отчитался перед президентом страны. Мурат Айтенов рассказал об уже проделанной работе и ввел главу государства в курс дела грядущих планах.

В основном на встрече речь шла о социально-экономическом развитии мегаполиса.

Из доклада Мурата Айтенова стало известно об объемах инвестиции, о программе «Комфортная школа», новом генплане города, и о количестве МСБ.