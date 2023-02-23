Касым-Жомарт Токаев принял Мурата Айтенова

Аким южного мегаполиса отчитался перед президентом страны. Мурат Айтенов рассказал об уже проделанной работе и ввел главу государства в курс дела грядущих планах.
В основном на встрече речь шла о социально-экономическом развитии мегаполиса.
Из доклада Мурата Айтенова стало известно об объемах инвестиции, о программе «Комфортная школа», новом генплане города, и о количестве МСБ.
- В прошлом году объем инвестиций в экономику города увеличился на 13,8% и достиг 549,4 млрд тенге.
- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 110 тысяч, на них приходится 40,7% общего объема валового регионального продукта.
- С учетом перспектив развития Шымкента в этом году планируется утвердить новый генплан.
- До конца года жители окраин города будут полностью обеспечены питьевой водой и электричеством.
- В рамках национального проекта «Комфортная школа» в Шымкенте запланировано строительство 25 школ.