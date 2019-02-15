Увеличение разовой помощи, бесплатный проезд, ЦОН для мам: на отчетной встрече аким города Шымкента озвучил проекты, направленные на улучшение качества жизни многодетных матерей.

Аким Шымкента отчитался о социально-экономическом развитии города. Периодически зрители реагировали бурными аплодисментами. Шквал оваций Габидулла Абдрахимов сорвал, когда речь зашла о решении проблем многодетных семей, ведь в акимате разработали собственные меры поддержки.

«Сейчас в третьем мегаполисе проживают 31008 многодетных матерей. 2220 из них — обладательницы подвески «Алтын алқа», 6056 – «Күміс алқа», 511 имеет орден «Материнская слава» первой степени, 796 — второй степени. При этом 3200 многодетных семей живут в сложных условиях. Поэтому мы решили представить вам следующие проекты поддержки многодетных, которые разработал акимат города. Первый – Центр обслуживания многодетных матерей. Здесь они смогут получать все госуслуги», — презентовал проект аким города.

Отдельный подарок от акимата всем многодетным мамам к 8 Марта – бесплатный проезд в общественном транспорте с 1 марта этого года.

«Бесплатный проезд матерям-героиням, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» и матерям-героиням, награжденным орденом 1 и 2 степени. С 1 марта они включены в список льготников, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Акимат Шымкента субсидирует транспортникам расходы на их проезд», — подчеркнул глава города.

Следующее заявление вообще из ряда фантастики: размер разовой помощи многодетным увеличивается в 4 раза!

«Помощь малообеспеченным многодетным семьям мы увеличиваем с 25 000 до 100 000 тенге. И выдаваться она будет в августе. Я думаю, это будет хорошая поддержка семьям накануне 1 сентября», — продолжал удивлять Габидулла Абдрахимов.

А проект «Ты не один» теперь становится общегородским. Глава города заранее благодарит предпринимателей, откликнувшихся на участие в нем.

«Вместе с предпринимателями мы запускаем проект «Ты не один» — многодетным матерям, оказавшимся в очень сложной жизненной ситуации будем строить дома. И я заранее хочу поблагодарить предпринимателей, которые решили поддержать этот проект. И еще, в этом году, чтобы не допустить отравления угарным газом и минимизировать риски от пользования газом в быту, 1000 семей бесплатно будут установлены газосигнализаторы. Приборы, позволяющие отключать подачу газа в случае малейшей утечки или угрозы.

Габидулла Абдрахимов решил удивлять – так удивлять и заявил, что с многодетными матерями он встретится… завтра. Выслушает каждую. Это поможет разработать меры их дополнительной поддержки.

Кто сказал, что протокол менять нельзя? Аким Шымкента вносит свои коррективы и предлагает: обойтись без дифирамбов и сразу перейти к вопросам и ответам.

«По традиции сейчас начнут петь дифирамбы в адрес акима. Сегодня я попрошу не занимать время у тех людей, которые пришли по реальным проблемам. Давайте сразу перейдем к вопросам.

Вопросов много. Желающих озвучить свои проблемы еще больше. В какой-то момент мужчина в зале предлагает: остальные вопросы подавать в письменном виде. Мол, люди опаздывают на жума-намаз. Аким Шымкента отвечает в свойственной ему манере.

«Я думаю, будет неправильно если мы сейчас завершим встречу в тот момент, когда столько людей ждут своей очереди к микрофону, чтобы задать вопрос. Давайте задержимся и предоставим возможность задать вопросы», — ответил на предложение аким мегаполиса.

А под занавес отчетной встречи аким приглашает всех, кто так и не дождался своей очереди у микрофона прийти в акимат Шымкента.

Я каждого приму. И скажу, чтобы вас проводили в зал, где будет проходить встреча. Будем работать до последнего, чтобы каждый из вас смог озвучить свои проблемы.