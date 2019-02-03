Отец рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, сообщил о смерти сына, передает Tengrinews.kz. Об этом в Facebook написал отец исполнителя Александр Толмацкий.

Концертный директор Павел Беленец подтвердил смерть музыканта в официальной группе Децла в социальных сетях.

«К сожалению, это правда… Остановка сердца», — написал Беленец в комментариях к сообщению о смерти исполнителя.

Позже он уточнил, что Толмацкий почувствовал себя плохо после выступления в городе Ижевск.

Другие подробности пока неизвестны. Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Впервые он вышел на сцену на фестивале Adidas StreetBall Challenge в российской столице, что стало началом взлета карьеры музыканта. В 2000-е годы рэпера прославил альбом «Кто ты?» вышедший тиражом более миллиона копий. Самыми популярными хитами стали такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь», благодаря которым артист завоевал популярность.