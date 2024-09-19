Двух студентов из Индии обнаружили мертвыми в съемной квартире

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Тела иностранцев 21 и 22 лет были найдены в спальне и прихожей. Погибшие молодые люди учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии и снимали жилье с тремя иностранцами в Аль-Фарабийском районе Шымкента.

Причину смерти студентов установит экспертиза.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям первоначальную версию о том, что молодые люди скончались от отравления угарным газом — исключили.

Нарушений в подключении газовой колонки и кухонной плиты, установленных в квартире, не выявлено.

OTYRAR направили официальный запрос в Департамент полиции Шымкента.