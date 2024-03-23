Один погиб и двое пострадали: трагедией обернулось ДТП в Шымкенте

Один человек погиб, двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Шымкенте.

По информации корреспондента программы «Экстренный вызов», ДТП произошло 22 марта в 19:30 в микрорайоне Туран-1 (поворот на Кайтпас).

По предварительной информации, выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке, 39-летний водитель BMW не пропустил Lexus.

Произошло столкновение, удар пришелся со стороны переднего пассажирского­ сиденья BMW. Именно там, сидел­ погибший 27-летний мужчина. Он скончался на месте.

Водитель и второй пассажир BMW были госпитализированы с различными травмами.

В Lexus в момент ДТП находился только водитель 2004 года рождения, медицинская помощь ему не понадобилась.

Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.