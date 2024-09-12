Заключённый скончался в тюрьме при загадочных обстоятельствах

Реклама

Родственники 37-летнего мужчины настаивают, что он скончался от побоев. Они уверены, что осуждённого избили сотрудники учреждения. Мужчина оказался за решеткой всего месяц назад.

У погибшего остались жена и трое детей. По словам начальника исправительного учреждения, мужчина погиб из-за заболевания. Осуждённый, говорит он, жаловался на боль в желудке и 5 раз обращался за медицинской помощью. 3 сентября его положили в больницу, где он и скончался.

«В настоящее время ведется следствие. Возбуждено уголовное дело, также проводится соответствующими органами проверка. Конечно, родные покойного нам не верят. Возможно, они считают, что его избили. Результаты проверки будут доведены до родственников», — говорит Серикбай Дуйсенов, начальник учреждения № 54 ДУИС по г. Шымкенту и Туркестанской области.

В исправительном учреждении сейчас ведётся служебная проверка в отношении медработников и сотрудников режимного объекта. По какой статье заведут уголовное дело, станет известно после проведения судмедэкспертизы.