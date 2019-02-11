Нарушение личного пространства, неопрятность и навязчивость — вот что чаще всего раздражает пассажиров во время полета, передает РИА Новости.

Изучив форумы авиапассажиров в интернете, издание составило список того, что приносит туристам максимальный дискомфорт в полете.

Список оказался длинным. Соседи, сидящие рядом и занимающие часть чужого пространства (например, подлокотник), — причина недовольства многих пассажиров.

Дети, играющие в игры на телефоне, не выключая при этом звук, раздражают почти всех рядом сидящих.

Негативные эмоции испытывают пассажиры, когда соседи пытаются читать их книгу через плечо. Еще хуже — когда они начинают вслух комментировать прочитанное.

Также пользователи написали, что их жутко раздражает, когда кто-то из пассажиров снимает обувь, и его ноги неприятно пахнут.

Те, кто отправляются в полет больными — чихающими и кашляющими, вызывают негодование окружающих. Тем более, если они при кашле не прикрывают рот.

А еще многие опрошенные признались, что их раздражает, когда после приземления самолета пассажиры аплодируют экипажу.