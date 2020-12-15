14 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из ОАЭ, Российской Федерации, Республики Беларусь, Турции, Узбекистана и Украины, передает Otyrar.KZ.

Из 923 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 842 человек, без справок прибыл 81 человек — гражданин РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы — 4 рейса, 541 пассажир, со справками — 499, без справок — 42;

в аэропорт г. Нур-Султан — 7 рейсов, 209 пассажиров, со справками — 183, без справок — 26;

в аэропорт г. Актау — 1 рейс, 141 пассажир, со справками — 128, без справок — 13;

в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 32 пассажира, все пассажиры прибыли со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.