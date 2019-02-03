Синоптики прогнозируют позднее начало весны в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно долгосрочному прогнозу начало весны в Казахстане ожидается поздним на большей части республики. Лишь на западе и юге страны весна наступит в календарные сроки, но в отдельные дни вероятны возвраты холодов», — говорится в сообщении РГП «Казгидромет» в ответе на запрос Казинформа.

Средняя за месяц температура воздуха предполагается в северной половине республики около климатической нормы, а на западе и в южной половине — выше нормы на 1 °C.

Март практически на всей территории Казахстана ожидается осадочным, лишь в западной половине страны около и меньше нормы.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет преобладать на большей части республики в феврале. В течение первой декады февраля с частым прохождением фронтальных разделов практически на всей территории ожидается ухудшение погодных условий: осадки, местами сильные, усиление ветра до 15−25 м/с и метелью — преимущественно в северной половине, туманы и гололедные явления — в южной половине республики.

Средняя за месяц температура воздуха на большей части нашей республики ожидается ниже нормы на 1…2°С, лишь на западе, юге и юго-востоке республики — около климатической нормы.

Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, местами Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, около и больше нормы — на остальной территории.