Руководящий состав акимата Шымкента перечислит однодневный заработок семье, потерявшей в огне пятерых детей.

Решение они приняли после обсуждения трагедии с коллективом. В акимате подчеркивают – эта трагедия никого не могла оставить равнодушным.

Кроме того, было дано поручение провести проверку дымоходов во всех частных домах города. Отдельное поручение касается многодетных семей. Специалистам предстоит выяснить, сколько из них живут в неподобающих условиях и определить, сколько семей нуждаются в экстренной помощи.

Напомним, ночью 4 февраля в жилом массиве «Коктал-1» в районе «Сарыарка» произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их родители были на работе в момент возникновения пожара.