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Ко Дню семьи в стране запустили специальную неделю мероприятий

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

С 7 по 13 сентября в Казахстане проходит Неделя семьи, приуроченная ко Дню семьи, который ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября.

В регионах страны запланированы информационные, образовательные и общественные мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, развитие культуры взаимоотношений и ответственное родительство.

Каждый день недели посвящён отдельной теме — преемственности поколений, осознанному созданию семьи, здоровью и безопасности детей, семейному благополучию и совместному досугу.

Также в социальных сетях проходит общенациональный челлендж #Otbasym2026 под девизом «Один день из жизни нашей семьи».

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