Ко Дню семьи в стране запустили специальную неделю мероприятий

С 7 по 13 сентября в Казахстане проходит Неделя семьи, приуроченная ко Дню семьи, который ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября.

В регионах страны запланированы информационные, образовательные и общественные мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, развитие культуры взаимоотношений и ответственное родительство.

Каждый день недели посвящён отдельной теме — преемственности поколений, осознанному созданию семьи, здоровью и безопасности детей, семейному благополучию и совместному досугу.

Также в социальных сетях проходит общенациональный челлендж #Otbasym2026 под девизом «Один день из жизни нашей семьи».