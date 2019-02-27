За два месяца текущего года в Шымкенте на железнодорожных путях сбили двух человек.

Оба случая со смертельным исходом. И это несмотря на то, что ежемесячно в густонаселенных районах города проводятся рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на уменьшение случаев смертности на жд путях. В прошлом году под колесами проездов оказались 9 человек, из них — 6 случаев с летальным исходом, трое получили серьезные увечья.

Веру Анатольевну можно смело назвать любительницей острых ощущений… по неволе. Женщина живет в районе Химфарма больше 25 лет. Каждый день она на свой страх и риск ходит по рельсам. Понимает, что опасно, но говорит, что пешеходный переход очень далеко. А через рельсы быстрее всего добраться до детского сада, магазина или автобусной остановки.

Из-за таких нарушителей, возмущаются сотрудники отдела «Шымкентская дистанция пути», машинисты часто вынуждены экстренно тормозить. За два месяца составам приходилось останавливаться 17 раз!

Местных жителей статистикой не напугать! Шымкентцы настолько суровы, что школьники спокойно разгуливают по рельсам в наушниках. Переходят пути в неположенном месте, не смотрят по сторонам, женщины, мужчины, и даже пенсионеры.

Желающих дойти до безопасного перехода не так много. Есть специальная калитка, через которую можно проходить только сотрудникам станции. На деле — проходят все желающие. Несколько раз ворота закрывали, вешали замок, но все без толку. А ведь до безопасного перехода рукой подать. Горожанам нужно пройти каких-то 50 метров до подземного перехода.

Кстати, за переход железнодорожных путей в неположенном месте придется заплатить около 8 тысяч тенге (3 МРП). Сегодня инспекторы ЛОВД в ходе рейда ограничились разъяснительной беседой. Штрафы нарушителям начнут выписывать во время очередного рейда.

Анастасия Новикова