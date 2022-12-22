В Манкенте грузовой поезд сбил подростка в наушниках

Она была в наушниках и не услышала предупреждающих сигналов. Грузовой поезд сбил девушку, которая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

Трагедия произошла на станции Манкент, 16 декабря. По информации КТЖ, машинист подавал звуковые сигналы, но подросток на них не отреагировала: была в наушниках и капюшоне. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Несовершеннолетняя с травмами доставлена в центральную больницу Сайрамского района. По данному факту начато досудебное расследование по статье “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта”.

Несчастные случаи на железной дороге, увы, не редкость. Далеко не все понимают, что, прогуливаясь вдоль путей или переходя железную дорогу в запрещенном месте, люди пусть и экономят время, но рискуют здоровьем и жизнью.

«АО «НК «ҚТЖ» просит граждан быть внимательными на железной дороге и строго соблюдать правила безопасности. Надо отметить, что железнодорожники регулярно проводят разъяснительную работу среди населения, в школьных и студенческих аудиториях, рассказывая о правилах нахождения на железнодорожных путях», — говорит Любовь Подоляк, главный менеджер департамента по работе со СМИ КТЖ.