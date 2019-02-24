Самая красивая девушка-полицейский, возможно, проживает в Шымкенте. Наша землячка Гульжан Нуржанова стала финалисткой республиканского фотоконкурса «Леди Полиция.kz» — 2018. Девушка только начинает службу в полиции в одном из участковых пунктов города.

Финалистке конкурса «Леди Полиция.kz» — 2018 Гульжан Нуржановой сейчас 27 лет. В органы полиции девушка пришла 4 года назад и сейчас работает участковым полицейским в Енбекшинском районе. Следит за порядком на территории двух местных школ, стараясь, по собственным словам, не упускать из виду ни одно правонарушение школьников.

Гүльжан Нуржанова, победительница фотоконкурса «Леди Полиция.kz» — 2018: «Выходим в ночные рейды. Так как мы прикреплены к определённым школам, за границы своего участка мы не выходим. Сегодня, например, во время дежурства, на территории школы я заметила, как проходивший возле нашего учебного заведения подросток ученик соседнего колледжа бросил мимо урны сигарету. Я его остановила и заполнила на него протокол согласно статье 434-й административного кодекса».

Самая красивая сотрудница полиции не сторонится и спорта, стараясь поддерживать физическую форму. Любит играть в футбол, волейбол и другие спортивные игры. А когда посетит вдохновение пишет песни. Благодаря всем этим качествам девушка попала на конкурс.

Гүльжан Нуржанова, победительница фотоконкурса «Леди Полиция.kz» — 2018: «Меня и других девушек пригласила к себе начальник пресс-службы Департамента внутренних дел области, полковник полиции Салтанат Каракозова и предложила участвовать в конкурсе. Она сказала, что мы можем участвовать все, но победительницу будут выбирать в министерстве. Фотографии будут размещены в ведомственном журнале, а победительница получит грамоту из рук министра внутренних дел».

Тепло отзываются о финалистке республиканского конкурса коллеги и учителя школы, где следит за порядком Гульжан Нуржанова. Свои обязанности она выполняет аккуратно и в срок.

Роза Молдабекова, директор СШ № 28: «Гульжан очень внимательно относится к своим обязанностям. Борьбе с правонарушениями она отдает все силы, но при этом, дети к ней очень хорошо относятся. Она никогда не повысит голос, видно, что Гульжан любит детей. Успевает посетить обе школы, которые ей доверили. Много проводит мероприятий по профилактике правонарушений. Очень талантливая девушка и хороший специалист».

В конкурсе на звание самой красивой сотрудницы полиции участвуют 13 девушек со всех регионов Казахстана. Проголосовать за нашу представительницу можно на сайте mediaovd.kz до 12 часов 28 февраля.

Данияр Худайбергенов

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА