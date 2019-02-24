Самая красивая девушка-полицейский, возможно, проживает в Шымкенте. Наша землячка Гульжан Нуржанова стала финалисткой республиканского фотоконкурса «Леди Полиция.kz» — 2018. Девушка только начинает службу в полиции в одном из участковых пунктов города.

Финалистке конкурса «Леди Полиция.kz» — 2018 Гульжан Нуржановой сейчас 27 лет. В органы полиции девушка пришла 4 года назад и сейчас работает участковым полицейским в Енбекшинском районе. Следит за порядком на территории двух местных школ, стараясь, по собственным словам, не упускать из виду ни одно правонарушение школьников.

Гүльжан Нуржанова, победительница фотоконкурса «Леди Полиция.kz» — 2018: «Выходим в ночные рейды. Так как мы прикреплены к определённым школам, за границы своего участка мы не выходим. Сегодня, например, во время дежурства, на территории школы я заметила, как проходивший возле нашего учебного заведения подросток ученик соседнего колледжа бросил мимо урны сигарету. Я его остановила и заполнила на него протокол согласно статье 434-й административного кодекса».

Самая красивая сотрудница полиции не сторонится и спорта, стараясь поддерживать физическую форму. Любит играть в футбол, волейбол и другие спортивные игры. А когда посетит вдохновение пишет песни. Благодаря всем этим качествам девушка попала на конкурс.

Гүльжан Нуржанова, победительница фотоконкурса «Леди Полиция.kz» — 2018: «Меня и других девушек пригласила к себе начальник пресс-службы Департамента внутренних дел области, полковник полиции Салтанат Каракозова и предложила участвовать в конкурсе. Она сказала, что мы можем участвовать все, но победительницу будут выбирать в министерстве. Фотографии будут размещены в ведомственном журнале, а победительница получит грамоту из рук министра внутренних дел».

Тепло отзываются о финалистке республиканского конкурса коллеги и учителя школы, где следит за порядком Гульжан Нуржанова. Свои обязанности она выполняет аккуратно и в срок.

Роза Молдабекова, директор СШ № 28: «Гульжан очень внимательно относится к своим обязанностям. Борьбе с правонарушениями она отдает все силы, но при этом, дети к ней очень хорошо относятся. Она никогда не повысит голос, видно, что Гульжан любит детей. Успевает посетить обе школы, которые ей доверили. Много проводит мероприятий по профилактике правонарушений. Очень талантливая девушка и хороший специалист».

В конкурсе на звание самой красивой сотрудницы полиции участвуют 13 девушек со всех регионов Казахстана. Проголосовать за нашу представительницу можно на сайте mediaovd.kz до 12 часов 28 февраля.

Данияр Худайбергенов