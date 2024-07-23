Как балансировать между работой и семьей рассказала женщина-инспектор

Работа полицейского — трудна и связана с риском для жизни.

Наверное поэтому большинство сотрудников полиции — мужчины. Но есть в рядах отважных и сильных духом — женщины. Одна из них — героиня нашего следующего сюжета.

Оксана Фирсова 23 года служит в органах внутренних дел. Женщина успешно совмещает работу в полиции и материнство. У Оксаны четверо детей и ответственность она несет не только за них, но и охрану общественного порядка. Инспектор отдела полиции говорит, в органах полиции служила ее мама, Оксана решила пойти по ее стопам.

«Моя мама тоже работала здесь в свое время. А отец — в армии. Я в детстве приходила на работу к маме, видела как она работает и тоже выбрала эту сферу», -говорит Оксана Фирсова, инспектор отдела полиции Аль-Фарабийского района .

Оксана работает в отделе полиции Аль-Фарабийского района. Здесь она принимает и обрабатывает заявления людей которые поступают на номер «102».

«Моя работа – принимать звонки и отправлять группы на поступающие вызовы. Слежу за тем, чтобы группы своевременно доезжали и выполняли свои обязанности», — говорит Оксана Фирсова, инспектор отдела полиции Аль-Фарабийского района .

По словам сотрудницы полиции, в день только в их отдел поступает больше 200-сот звонков. И к каждому человеку нужно найти свой подход. Поэтому Оксана придерживается жизненного кредо — быть доброй и благожелательной, как защищая права граждан, так и в материнстве.