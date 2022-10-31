Сотрудница полиции из Шымкента стала лучшей в чемпионате по ММА

Лейтенант полиции Кымбат Ахмет из Шымкента показала отличные результаты на Чемпионате Азии по ММА.

Чемпионат Азии по смешанным боевым искусствам прошел в Таджикистане. За звание лучшей боролись около 500 спортсменов из 22 стран, в том числе из Азербайджана, Бахрейн, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан.

Казахстан представили 37 спортсменов, среди которых в весовой категории до 47 кг инспектор СОБРа ДП г.Шымкент лейтенант полиции Кымбат Ахмет.

Девушка полицейская провела 2 боя и в финале встретилась с соотечественницей. В результате победу одержала полицейская из Шымкента — Кымбат.

К слову, лейтенант полиции Кымбат Ахмет мастер спорта по самбо и рукопашному бою, чемпионка мира по джиу-джитсу.