Сотрудница полиции из Шымкента стала лучшей в чемпионате по ММА

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Шуддин Саидов
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Лейтенант полиции Кымбат Ахмет из Шымкента показала отличные результаты на Чемпионате Азии по ММА

Лейтенант полиции Кымбат Ахмет из Шымкента показала отличные результаты на Чемпионате Азии по ММА.

Чемпионат Азии по смешанным боевым искусствам прошел в Таджикистане. За звание лучшей боролись около 500 спортсменов из 22 стран, в том числе из Азербайджана, Бахрейн, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан.

Лейтенант полиции Кымбат Ахмет
Лейтенант полиции Кымбат Ахмет из Шымкента показала отличные результаты на Чемпионате Азии по ММА

Казахстан представили 37 спортсменов, среди которых в весовой категории до 47 кг инспектор СОБРа ДП г.Шымкент лейтенант полиции Кымбат Ахмет.

Девушка полицейская провела 2 боя и в финале встретилась с соотечественницей. В результате победу одержала полицейская из Шымкента — Кымбат.

К слову, лейтенант полиции Кымбат Ахмет мастер спорта по самбо и рукопашному бою, чемпионка мира по джиу-джитсу.

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