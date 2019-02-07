В Астане состоялась коллегия АДГСПК по подведению итогов 2018-го года. Во время выступления председатель агентства Алик Шпекбаев предложил отказаться от ненужных медсправок 086 и 083, пишет NUR.KZ.

«В последнее время немало возмущения со стороны граждан вызывает необходимость сбора никому ненужных справок, в том числе форм №083, №086 и т.д.

Во многих случаях эти документы никак не влияют на принятие решения. При этом, нередко действует целая индустрия по их нелегальной продаже», — заявил Шпекбаев.

Он считает, что в случае необходимости данные нужно получать в электронном виде.

«Я призываю внести свои предложения, от каких еще документов можно безболезненно отказаться», — заявил председатель АДГСПК.

Ранее в Казахстане также предложили отказаться от адресной справки.