Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции предложило работодателям не принимать бумажные справки формы №086, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Внесение изменений в нормативные документы в данный момент рассматривает Министерство труда и социальной защиты населения РК. «Мы дали рекомендации в министерства здравоохранения и труда и соцзащиты населения. В настоящее время создана информационная база по справке «086». Поликлиники уже заносят все данные о тех, кто прошёл медосмотр (в электронном виде — прим. авт.). Теперь (…) это нормативно надо закрепить, чтобы работодатель, когда принимает на работу, смотрел по этой базе. То есть всё то, что на бумажном носителе, не будет иметь силу. Эта работа, думаем, до конца года завершится», — сказала после заседания в РГП «Казахавтодор» по вопросам коррупционных рисков руководитель департамента АДГСПК по Астане Жазира Жылкышиева. Она отметила, что на встрече с председателем АДГСПК и акимом Астаны министр здравоохранения дал положительный ответ на это предложение.

Напомним, в настоящее время медсправки различных форм свободно продаются в интернете. По официальным данным, в Казахстане в среднем в день выдается 10 фиктивных справок, или 3650 справок в год.