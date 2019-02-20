Новый год без снега, зима практически тоже без него. Пока жители других регионов страны жалуются на непогоду, шымкентцы просили у небес белоснежного, пушистого снега. В небесной канцелярии наконец-то услышали мольбы жителей мегаполиса и за неделю до календарной весны все-таки послали в наш город настоящую зиму.

Третий мегаполис за весь день завалило снегом. Удивительно, словно по заказу он шел с перерывами, словно давая возможность горожанам выйти и насладиться долгожданной белоснежной красотой.

Журналисты ТК «Отырар» после рабочего дня решили время зря не терять. Мы прошлись по улицам города, не только чтобы собрать материал, но и самим прогуляться, отдохнуть от большого потока информации. К примеру, журналист Шынар Оразова решила вместо традиционной поездки в автобусе, пройтись до своего дома пешком, как уверяет Шынар апай, в такую погоду прогуляться только на пользу.

«Такая прекрасная погода, как тут не прогуляться. Мы порой в суматохе дней забываем о прекрасном, а сейчас мы с тобой, Шуддин, пройдемся, погуляем и подышим свежим воздухом. И зарядимся потоком энергии. Приятно, что шымкентцы тоже гуляют, кто-то уже успел в снежки поиграть. Благодать… Желаю всем прекрасного настроения», — говорит Шынар Оразова, журналист ТК «Отырар» .

На центральных улицах снегопад не щадит прохожих, окутывая хлопьями снега горожан. Но приятно одно, что практически каждый пешеход и даже водители рады такой погоде, она нас балует редко, но как говорится, метко.

Снег летает над ангелами

Горожане шутят, мол, если снег не перестанет ложиться на город, то ангелы улетят. Как нам удалось узнать, нет. Ангелы на месте, правда, окутаны снегом, держатся молодцами. Шымкентцы и гости города, пользуясь моментом, делают памятное фото уже с заснеженными ангелами на Арбате.

Фонтан «Тюльпан» тоже заметает снегом, город засыпает.

Как поется в известной песне «Такого снегопада давно не помнят здешние места». После рабочего дня, приятно выйти на улицу, вдохнуть свежего воздуха, любоваться прекрасной погодой и хлопьями снега, который кружится, летает и заметает все на своем пути.

Уважаемые читатели, журналисты нашего медиа-холдинга сегодня под наплывом нежных и даже сентиментальных чувств, поэтому мы желаем вам прекрасного настроения, и пусть этот прекрасный снегопад заметет все невзгоды. А завтра будет новый, добрый и благоприятный день.

Шуддин Саидов