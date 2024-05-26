Майский снег выпал в Туркестанской области

В преддверии лета погода решила удивить жителей Туркестанской погодой снегом, передает OTYRAR.

Видео с осадками прислали в редакцию наши читатели. Снег пошел 25 мая в селе Турбат, Казыгуртского района.

Синоптики сообщили, что 26 мая в горных районах Туркестанской области прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

Туман также ожидается в ночное время. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 15-20 м/с, порывы ветра на севере и в горных районах области могут достигать 23-28 м/с.

Днем ветер усилится на севере, западе, в горных и предгорных районах области, его скорость составит 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью резко понизится до 3-8°C тепла, в северных и горных районах областиожидаются заморозки до -2°C.

Будьте осторожны: Из-за осадков и тумана видимость на дорогах может быть ограничена. Сильный ветер может представлять опасность для автомобилистов и пешеходов. Из-за низких температур ночью на дорогах возможен гололед.