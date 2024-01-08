Метель и гололедица ожидаются в Казахстане

Снег, метель и понижение температуры обещают синоптики в Казахстане.



Циклон из районов Черного моря, смещаясь с запада на восток Казахстана, обусловит сильные снегопады с метелями и осадки в разной фазе с гололедными явлениями, а в тыл к нему будет смещаться Скандинавский антициклон, который повернёт синоптическую ситуацию в сторону кратковременного усиления морозов. По республике ожидается сильный ветер.

Морозы проявятся на западе, северо-западе, севере и в центре страны, где столбики термометров ночью опустятся до 20-30 мороза, а на востоке до 18-23 со знаком минус.