Шымкентская молодежь взломала третий мегаполис

Успешные спикеры, креативная молодежь — это два слияния сошлись в Шымкенте. В третьем мегаполисе начали год молодежи с крупного фестиваля идей U:hack. Больше тысячи молодых ребят представили свои идеи, среди которых направления самые разные.

С раннего утра начался мозговой штурм, вместе с известными спикерами молодежь готовит проекты, которые «взорвут» Шымкент своими идеями. Участников разделили на несколько групп, за сутки приготовить проект, рассчитать смету и сделать презентацию, все это помогают делать эксперты.

«Я люблю Шымкент, для меня важно, что эти ребята делают. Шымкент взорвать можно и нужно, тут ребята идейные. Если бы, мне предложили сделать ставки на молодежь региона, я выбрал бы Шымкент», — сказал Алишер Еликбаев.

На вопрос, можно ли взломать Шымкент полезными идеями, эксперт отвечает уверенно!

«А куда они нафиг денутся?», — резюмировал Еликбаев.

Идея провести такой фестиваль пришла молодому предпринимателю из Шымкента Тохтару Алимбекову. Собрав идейных вдохновителей Тохтар открыл общественную организацию U:Project, которая проводит молодежные мероприятия разного уровня. В Шымкенте команда U стала известна своими крупными мероприятиями, и тем что проводят ребята все бесплатно.

«Мы взломали Шымкент в позитивном плане. Наша молодежь активная, у них глаза горят, а толку нет. К примеру, есть те, кто не хочет покидать свой город, аул. Они хотят творить здесь, приходят к нам, мы учимся у них, они чему-то у нас. Вот провели фестиваль идей, охват очень большой, мы не ожидали. И хочу заявить всем, никого приходить на наше мероприятие мы не заставляли. Помогли нам в СКП, за что им спасибо», — сказал Тохтар Алимбеков, основатель U:Project, и автор фестиваля U:hack.

По итогам фестиваля, эксперты выберут несколько проектов, авторы которых получат денежный грант.

Шуддин Саидов